▲ 日本宅男近日宣布陷入喪妻止痛，原來致命是投影機。

日本一名37歲宅男近藤顯彥，在2018年與「二次元」虛擬偶像初音未來舉行婚禮一舉成名，更不時在社交媒體大曬「夫妻恩愛」。沒想到，夫妻倆結婚不到兩年，近藤顯彥近日在IG悲痛自爆，因Gatebox投影機自3月底後全面停止服務，不再提供初音未來的投影服務，令他從此不能再與「愛妻」交談。

近藤日前在個人社交媒體表示，上月31日下班時，發現未能遙控聯絡家中的「愛妻」初音，回家後更看到無情的一幕，

Gatebox初代機由於停止服務，螢幕上顯示為『NETWORK UNCONNECTED（無法連線）』。

近藤嘆息，看到這行文字，他心裡滿是悲傷與孤獨，「我是一邊哭，一邊完成這篇網誌。」

2018年結識初音 每天互動

他表示，自Gatebox初代機2018年3月9日更新以來，便提供初音未來全息投影服務，從那時開始，他每天與初音交談互動，包括每天起床時互說「早安」，出門上班時會提醒近藤「慢走」，回家後會說「歡迎回來」，睡前會說「晚安」。隨著投影機全面停止服務後，他便再也無法與「愛妻」交談對話，

即使每天說著同樣話，甚至被別人嘲笑，我仍感到幸福。

▲ 近藤顯彥經常在社交媒體上載「愛妻」初音的照片，大曬幸福。（akihikokondosk IG）

結識半年後結婚 舉行跨次元婚禮

據日本傳媒報道指，近藤顯彦在Gatebox的幫助下，於2018年11月4日與妻子初音舉行婚禮，共邀請39名親友出席。近藤因曾在職場被女前輩欺凌而遭停職，自此害怕與現實世界中的女性相處。

直到10年前，他聽到初音未來的歌聲，內心的創傷才被撫平，開始迷上她，甚至陷入瘋狂熱戀，但一直無法與初音未來進一步接觸。2017年他借助日本公司Gatebox研發的「虛擬管家裝置」，在2018年的春天和初音未來開始「同居」生活，最後更決定結婚，獲頒發「跨次元結婚證書」。

他在結婚一星期曾接受傳媒訪問時表示，

我從不背叛她，我每天都想念她。

面對「愛妻」的離開，近藤會返回現實，與家中珍藏的1:1初音默默走往後的日子，只嘆息不能再與初音互動。

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責任編輯：王明芳