【廿四孝前度】馮盈盈前醫生男友另結新歡　FYY回應前度新戀情

▲ 馮盈盈分手後亦貼心為前度著想。

2016年港姐冠軍馮盈盈較早前含淚宣布與拍拖四年的醫生男友Martin分手，後來傳出馮盈盈Martin疑似轉玩地下情。不過近日有傳Martin與長髮、身材甚好的美女約會，疑似發展新戀情。

對於前度Martin疑開始投入新戀情，馮盈盈回應傳媒時表示不清楚對方現時的感情狀況和新歡身份，並指大家她與Martin已分手，對方結交異性也屬正常。馮盈盈亦十分大方地祝福Martin，希望他開心。

最後馮盈盈更不忘為舊愛護航，認為他是圈外人，希望大家不要給予他太大壓力，可以多留點私人空間給他。

▲ 馮盈盈大方祝福舊愛。（取自馮盈盈IG）

【含淚分手】馮盈盈失戀錄影廠灑淚 FYY同居試婚失敗搬離傷心地

SpeedDating初體驗

由陸浩明和馮盈盈主持的談話節目《#後生仔傾吓偈》，早前亦為失戀的馮盈盈舉行單身派對。

▲ 馮盈盈的「SpeedDating初體驗」。（取自馮盈盈IG）

【齊心抗疫】馮盈盈自發往大坑西邨派口罩予長者 FYY：大家一人走多一步互相關懷

節目更安排馮盈盈對九位男士，馮盈盈亦在個人社交媒體形容當日的錄影是「女皇式享受」、「面紅心跳」、「火花四射」、「高潮迭起」和「SpeedDating初體驗」。

放租愛巢

前度Martin購入何文田單位時，馮盈盈表明不介意對方物業沒有寫上自己的名字，並協助對方供樓，揚言負責部分首期亦是女朋友應盡的責任，令馮盈盈獲封「廿四孝女朋友」。

▲ 馮盈盈與醫生前度Martin。（取自馮盈盈IG）

分手後，有疑似馮盈盈與Martin的同居何文田單位在地產網站放租，565呎2房海景單位連500呎天台叫價月租3.3萬港元。

在樓價低迷的時勢，放租應該是對於雙方公平的處理方案。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間：https://bit.ly/2V94aIF