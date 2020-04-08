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【留家睇騷】墨爾本NGV免費開放VR線上展覽　盡覽200件街頭藝術大師作品

休閒 13:36 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

Keith Haring X Jean-Michel Basquiat最大型雙人展，澳洲墨爾本National Gallery of Victoria推出免費線上VR展覽。（攝影：陸明敏）

新冠肺炎疫情持續，墨爾本National Gallery of Victoria除開放KAWS線上展覽，同場更有受港人熱捧的街頭藝術大師Keith Haring X Jean Michel Basquiat雙人展，同樣免費開放VR線上展覽。

展覽是全球首個大型雙人展，從二人在街頭塗鴉開始共展出逾200件作品。

Haring創造的圖像語言跨越國界及文字界限。（NGV展覽截圖）

Haring最為人熟悉的是他透過線條及符號，創造無分國界、跨越文字界限的語言，讓大眾都能理解畫作。

Haring創造的圖像語言跨越國界及文字界限。（NGV展覽截圖）

Haring在畫作中帶出社會政治議題如種族、性別、宗教、反殖等，致力追求社會公義，在1982年他便創作了為反核集會而自費印刷的海報。

Haring於1982年自費印刷的反核海報。（NGV展覽截圖）

他愛好音樂與舞蹈，作品亦常出現霹靂舞中的Electric Boogie舞蹈，他指：「我的作品是嘗試創造生活與生命。」

Haring熱愛跳舞，其中一個展室有如Disco。（NGV展覽截圖）

而同場的塗鴉大師Basquiat也堪稱傳奇，作品表現出強勁生命力及反叛精神。其作品反複出現皇冠及黑人男子，冀為黑人種族發聲。

他的作品常出現黑人及弱勢社群，希望為其充權。（攝影：陸明敏）

他亦深受各大時裝品牌喜愛，在各大時裝品牌如LV、Surpreme、COMME des GARÇONS、Uniqlo中可見其身影。

Basquiat的作品充滿生命力。（NGV展覽截圖）

二人與Pop Art大師Andy Warhol也是知交，受後者影響甚深而同樣成為Pop Art史上最具影響力的藝術家。

 

記者：陸明敏

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