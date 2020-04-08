【播毒麵包】孫兒跟爺爺逛西環麵包店亂摸麥包打掌印　店員照賣污糟包掀播毒危機

▲ 爺爺湊孫逛西環某麵包店，小朋友亂摸麥包打掌印，而店員未有處理妥當被摸過的麵包。

新冠肺炎疫情肆虐，大眾減少外出用膳，購買食物都首選有預先包裝，避免細菌病毒沾到食物。有本港網民在西環某港式麵包舖，發現有幼兒亂摸麵包，爺爺及店員未有太理會，店員只責備數句，繼續賣被摸的麵包，掀起衞生問題。

昨日（7日），在Facebook網上群組「西環變幻時」，有網民發帖提醒在疫情下，家長要好好照顧小朋友，勿讓他們亂摸食物，避免沾污了食物惹播毒危機。事發地點在西環某傳統港式麵包店，店內的麵包分類別一大堆放在揭蓋式的麵包箱，未有獨立包裝。

網民目睹有名剛學識行路的幼兒在麵包店內，同行的爺爺未有理會孫兒，管不到他。

呀爺睇唔住個孫，手多多孫一手撳個麥包一個手掌印 ……

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未有即時丟掉被摸的麵包

有名麵包舖店員發現小朋友的行為，責備了兩句。然而，他未有即時處理被小朋友觸摸的麵包，而爺爺亦沒有買下它。網民擔憂在疫情下，被觸摸的麵包沾上小朋友手上的細菌或病毒，有感店員處理不當。

個包仲喺個包架上面，店員一手冚埋個蓋就走，無處理個麥包！依家周街都係菌， 特別呢個恐怖肺炎，大人請好好照顧小朋友，唔好俾小朋友手多多周圍摸。

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網民留言表示大人應該好好看管孩子之外，更多是討論要買獨立包裝的麵包保護自己，分享了類近買麵包的經歷，包括「啲人唔戴口罩成日打開個蓋，亂夾一輪又放低」、「上次我見到有伯伯唔小心夾跌咗個包落地下，店員立即用手上個夾夾返起，再擺返落個面包盤」及「見過幾次有公公婆婆會用手背輕輕掃下麵包熱唔熱」。

髒手觸摸麵包實驗

早前美國一名小學老師為了教育學生勤洗手，用麵包進行實驗，發現用肥皂洗手後接觸的麵包和完全沒有接觸過雙手的麵包，實驗後沒有怎樣發霉，而接觸過電腦及髒手再觸碰過的麵包，發霉得極恐怖。可見，小朋友手摸了麵包在上邊打掌印，有播毒的危機。

預防病毒的方法之一是勤洗手，兒科專科醫生張傑曾接受TOPick訪問，提醒父母要教小朋友 必須用番梘或洗手液洗得乾乾淨淨，清洗一定要超過20秒，他建議可以唱2遍《有隻雀仔跌落水》就大約20秒，仔細搓洗手背、指隙、 指背、 拇指、指尖及手腕等部位。

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責任編輯︰王俊賢