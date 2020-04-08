【在家工作】Home Office驚覺老公藏「多重人格」　老婆發牢騷︰對同事好體貼

在新冠肺炎全球大流行下，部分打工仔變成在家工作Home Office，夫妻們可以見足24小時。最近一班老婆們終於看到職場上的老公表現，驚覺老公都有「多重人格」，對家庭一個樣，對同事對老細有另一個樣，又發掘他們都有工作口頭禪，有老婆高呼，這個老公真是同一人嗎？

據英國《每日郵報》報道，美國任職雜誌編輯的人妻Laura Norkin，近日在社交網站twitter分享，因為疫情要隔離，第一次發現另一半的全職工作樣子。

老婆︰老公一定異形上身

帖文引來大批老婆共鳴並分享自己老公的另一面，慨嘆老公平日嫌三嫌四，對同事和客人就溫柔有耐性。

他平時連等紅燈都嫌耐，買東西也不願意買超過三樣，他是甚麼鬼？為甚麼我不能跟那個溫柔的男子在一起？他根本是異形上身！

老公開會好大聲又重複說話

有老婆覺得老公對同事更體貼，工作時竟說︰「我能做甚麼讓你的心情好一點？」令老婆非常呷醋！有人就笑老公開會好大聲及粗豪，還常常說︰「我明你講乜，但係…」讓老婆聽到煩厭。

也有工作中老公成功在老婆面前盡展所長，有在家隨性的老公，工作時原來是個決斷、執行力超強的人。有老婆亦讚老公有一把「工作聲線」，夠響亮低沉，十分有霸氣。

帖文亦吸引到不少老公留言反擊，指老婆工作時難以收線，每次通電話臨尾都加多句︰「問多一個問題！」又有老公覺得老婆工作能力麻麻，經常打亂同事的工作進度，「但我不感到意外」。

有網民直言，在面臨重大疫症危機時，人與人之間的關係都出現了很多有趣變化，尤其是被迫困在一起的伴侶們。內地就有不少夫妻日久見人心，導致離婚率上升，即睇︰【夫妻困獸鬥】居家避疫日夜夫婦矛盾激增 西安民政局復工後離婚預約日日爆滿

更多在家工作下的夫妻關係，即睇︰

【在家工作】3年前受訪子女亂入爆紅 教授疫情下談Home Office叫苦：我無法工作

【多功能老婆】馬來西亞發布在家工作指引 倡老婆化妝扮多啦A夢氹老公

【在家工作】全天候開工兼湊仔疲勞轟炸 在職爸媽困獸鬥頻爭吵埋家庭炸彈

TOPick 編輯部因應疫情已推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度 立即免費下載: bit.ly/2X96KAZ

責任編輯︰林綺玲