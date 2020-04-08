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【英國疫情】服務44年奉獻一生照顧病患　居英港護士感染新冠肺炎不治

健康 12:14 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

服務44年奉獻一生照顧病患，居英港護士Alice Kit Tak Ong感染新冠肺炎不治。

新冠肺炎疫情肆虐全球，各地前醫護人員為抗疫疲於奔命。近日，英國一名70歲香港移民護士Alice Kit Tak Ong在工作時不幸感染新冠肺炎，於周二（7日）病重不治。據悉，她投身護理行業44年，她的女兒指，母親奉獻一生服務病患，她熱愛自己的工作和病人。

據英國《The Guardian》報道，Alice在香港出生，23歲時赴英國自倫敦修讀護理課程，其後投身護理行業，曾擔任助產士和是糖尿病專科護士，其後一直在英國國民保健服務處（NHS）工作。今年70歲的她，仍致力服務病人，她在嬰兒診所工作，並以全職護士身份協助進行手術。

不過，她近日不幸感染新冠肺炎，最初她在家中自我隔離，但後來出現呼吸困難等情況，家人將她送院，惟兩周後終告不治。她的家屬認為，她可能是因沒有防護設備情況下工作，導致染病。

對於Alice的離世，她37歲女兒Melissa Ong感到難過，並表示，她心地善良、大方，奉獻了一生幫助和照顧他人。

她完全致力於自己的工作，這就是她直到生病前一直在做的事情，她愛她的工作，她愛她的病人。

與Alice生前共事的同事亦對她的離世感到婉惜，巴尼特區（Barnet）的科林代爾醫療中心（Colindale Medical Centre）全科醫生Amrit Lamba表示，Alice對工作充滿熱情，即使在職業生涯的盡頭，她不斷充實自己。

該醫療中心的經理Jacqui Tonge也表示，她可靠、善良，總是將別人放在首位，她護士的榜樣。「我們不僅失去了一個工作同事，而且失去了一個朋友」。

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責任編輯：羅嘉欣

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