【救救動物】遊客小琉球浮潛雙腳踩海龜背部　台灣海巡署發怒：一個都別想跑

▲ 遊客於台灣小琉球浮潛雙腳踩海龜背部，引起網民公憤。

全球不少浮潛地點，都容許遊客與海洋生物近距離接觸，但絕對不可以伸手觸碰。近日有台灣網民在小琉球浮潛時，竟目睹遊客不但觸摸海龜，甚至還用腳踩牠們，於是公開影片，希望透過社會輿論的力量去追溯涉事者！

遊客雙腳踩在海龜背部

一名男網民在Facebook群組「爆料公社」上載帖文，並付上影片，指4月2日在小琉球自由潛水時，目睹有浮潛業者導覽遊客時，不但有遊客觸摸海龜，甚至還踩上牠們的背部。拍片者表示：

身為海洋狂熱者實在看不下此行為，已向交通部、觀光局發出檢舉信函。

沒想到他之後接到通知，表示涉事人由於不是現行犯，海巡署追溯會有困難。最終他決定公開影片，希望透過社會輿論的力量去追討事件，並呼籲大眾尊重野生動物，保護生態環境。

▲ 無品遊客竟然雙腳踩在海龜的背上。（圖片來源：爆料公社Facebook）

帖文引起大量網民憤怒及留言，有人認為租裝備、請教練都會留身分證資訊，而且影片有拍到業者的救生衣，應該可以找到涉事人士。有網民分享，之前浮潛遇上海龜游近時，都會主動縮手怕觸摸到海龜，「沒想到還伸腳去踩海龜」。更有人認為罰錢已不能阻嚇業者及遊客，應該要加重刑罰，或者要罰淨灘一個月。

台灣海巡署：欺負海龜一個都別想跑

台灣海巡署昨晚亦在Facebook「海巡署長室coast guard」回應事件，表示已收到檢舉事件，一定會追究到底，絕不寬恕。海巡署又指出、，看到海龜被騷擾的畫面十分痛心。海巡署過往多次宣導，都希望能減少遊客因不知規定而誤觸海龜的案件。屏東縣政府也樹立明顯的警示牌，大家都竭盡所能守護海龜，沒想到又再次發生騷擾事件。

務必要將每一個對海龜「出手」、「出腳」的人抓出來，全數移送法辦。再說一次，海龜是海巡罩的。欺負海龜，一個都別想跑！

海龜是小琉球花瓶石海域浮潛的最大賣點。依照台灣野生動物保育法規定，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺，違者可處1年以下有期徒刑、拘役或併科6萬以上30萬以下罰金。目前事件已交給海巡署南部分署進行回溯追查。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

【留家睇片】Netflix話題紀錄片成疫市奇葩 《養虎為患》Tiger King開動物園買兇殺人

【可憐貓狗】內地民眾賀戰勝病毒重開野味市場 受驚貓狗困污糟鐵籠待被屠宰

【柴犬被虐】柴犬Cafe情況惡劣狗仔被困細籠 老闆否認虐狗：我晚晚瞓得著 【有片】

責任編輯：熊詠思