【停課不停學】憂放慢腳步操練填塞時間　兒子功課壓力大反現情緒問題

▲ 家長應聽聽孩子的心聲，注意孩子內心的呼喚。（iStock圖片）

要停課但不停學，學校都做到百分百。結果，他的兒子每天早上準時起床「上課」，晚上做功課至深夜。

要盡量留在家中，全職媽媽都做到百分百。結果，網上學習資源成為了她的目標，女兒「下課」後還要接收她的「豐富資源」，比以往課餘要上補習班和興趣班的日子還要忙碌。

物極必反！即使是些有用的學習，然而那一直是「自彈自唱」的滋味，漸漸地對着電腦和做功課的孩子，都變得雙眼無神、面無表情。

從前學校之間互相比拼成績，父母要孩子贏在起跑綫，友人甲以為會因停課而放慢腳步，誰知他的兒子竟因為功課壓力太大而出現情緒問題。

女友乙昔日要孩子贏在起跑綫，但如今她的女兒晚上卻只肯懶在床上打機減壓，到凌晨兩、三點也不肯睡。

物極必反！聽聽孩子的心聲，注意孩子內心的呼喚。學校盡力，但要注意老師之間在分配同學功課上的協調。家長盡責，但是也要注意孩子作息有序和玩樂上的需要。

物極必反！收穫是從前不喜歡上學的兩個小朋友，現在覺得上學也可以很開心。

原文刊於《晴報》，原題為「物極必反」。

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撰文：張嘉雯 《4Q教子情式》作者