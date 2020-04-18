【疫情減壓】陶笛達人建頻道籲增心靈抗疫力　郊遊吹奏純淨音樂洗滌內心煩擾

▲ 香港陶笛交流協會會長原樂天認為，郊遊時配合音樂吹奏，可放鬆小朋友心境。(受訪者提供)

新冠肺炎疫情下，港人需要正能量；香港陶笛交流協會會長原樂天（Sunny）也因疫情影響全面停頓教學下，開始開拓畫肖像畫的網上事業，作品令困境中的家長帶來安慰，喜歡行山的他，現時會跑入大自然，把每一地點，配對一首樂曲，讓聽眾可以在音樂中和大自然聲音中，進入靜思境界，而其YouTube已上載到第14首歌曲，其中包括在蓮麻坑村的礦洞中吹奏苦殤路《Via Dolorasa》，分享復活節感受。

Sunny認為，疫情可帶來醒覺，他自己便因暫停教學空閒下來，發掘繪畫孩子的天分，開創副業兒童漫畫肖像工房。隨著疫情發展，這月內他已帶過學生走訪過大埔海濱公園、小夏威夷徑、獅子山等地，共製作了10多首樂曲及靜思內容，希望別人聽後有沉澱；其演奏後來獲親子平台邀請，再成立「停學鬆一鬆」音樂系列，向家長以文字分享香港行山徑和可以配合的音樂，方便放鬆小朋友心境。

希望大家可以單純的讓心靜下來，透過笛子純淨的音色，找到內心平靜。

▲ 香港陶笛交流協會會長原樂天表示，在疫情下，大家都要放鬆，他會帶小朋友行山，除了減壓，還可以鍛練意志。(受訪者提供)

他也會邀請自己學生同行，邊走邊思考，和聆聽大自然的聲音，其中一段他和3位學生在小夏威夷徑吹「天空之城」主題曲，之後寫下一段話，表達他對停課不停學的想法：



「我聽到最多是停課不停學，其實很厭煩這句話，老是想爭分奪秒增值自己什麼，不如放鬆心情，隨手拾起一本喜愛的圖書，播放一輪心愛的樂曲，解放自己的心靈，漫無目的地在書海音韻中流轉漫遊，會有更多感悟！」

期間他也請過樂團同學吹奏難度較高的《貝多芬病毒》。

新冠狀病毒很可怕，但同樣是病毒，這首改編自貝多芬交響曲《悲愴》第三樂章的《貝多芬病毒》則充滿了積極面對困境的樂觀振奮。願香港人也能保持這種能量，勝過疫境！

疼愛學生的Sunny，停課前已愛帶學生行山，讓他們鍛練意志，他也一直對有天分高但清貧的學生特別關注，復活節前，他便帶同10歲耀凱遠征蓮麻坑村的礦洞，錄製苦殤路《Via Dolorasa》，分享苦路感受。

行山時有些路也很崎嶇，希望同學專注走好眼前每一步.....我們來回各要用4小時，回程是另一種不足為外人道的痛苦，希望耀凱能略為體會復活節意義。

▲ 指導學生用丹田吹笛。(黃建輝攝)

▲ 他帶同10歲耀凱遠征蓮麻坑村的礦洞錄製苦殤路《Via Dolorasa》。(受訪者提供)

耀凱去年才學陶笛，現已可用表演笛吹難度高的樂曲，學習能力高，但性格缺乏堅持，老師謂會督促他的生活習慣，讓他全人發展。包括督促孩子認真刷牙。

雖然我是老師，不只教他們音樂，也注重他們成長，去年耀凱家長出現特別困難狀況，我代表了他的家長，出席其學校家長會。

去影片聽聽著名的苦殤路：

▲ 他最近成立兒童漫畫肖像工房。(黃建輝攝)

停工後方發現其它可能性

而停課另一得著是他重新見到自己對畫畫的熱誠，他笑言由細已愛畫動漫，但畫得不好，中四後到英國讀書，後來入讀當地藝術系頭十的大學讀藝術文憑，方發現自己技巧不足，還是實際一點攻讀商學系，放下以藝術為職業的夢。直至去年囡囡出生後，他為太太和囡囡畫了一幅肖像，驚訝是多年來音樂的訓練，令他默默提升對人的觀察力，畫到兒童真摯表情。

那一刻我也很意外。十年後再畫人像，跟以前很不同。 現在所有學校停課，收入已銳減八成，深深感受到當關了一扇門後，上帝在為我開了另一道窗！

▲ 他謂為囡囡畫畫時有重新的發現。(受訪者提供)

他現在正式開始在網上接Job，並成為了副業。

大多數家長請我畫他們的小朋友，有位家長有3名子女，她想送大仔一幅肖像，卻發現已很少跟大仔拍照，故找不到理想的照片，期間讓她思考是否忽略了大仔；另外，有一幅是免費為一個小朋友畫，他的家庭面對很大困境，結果媽媽說幅畫令她感到很有希望，也令我感到開心。

影片已獲授權刊登。

記者：胡麗珊