英基學校現有少量學位，歡迎各位同學加入我地嘅大家庭！

為成功培育子女，選擇一間最好的學校是每個家庭最重要的事。幸好，香港有不少世界一流的學校可供家長選擇。英基學校協會是全港最大規模的國際學校機構，其轄下的中、小學現有少量學位，歡迎家長們為由2003年至2013年出生的學童報讀，並可即時入學。想成為英基一份子？請瀏覽：www.esf.edu.hk/applyesf-school/

▲ 英基學校協會是全港最大規模的國際學校機構。

幼稚園至中學一條龍的世界級教育

五十多年來，英基一直是香港重要一員，致力為莘莘學子提供世界一流的學習環境。時至今日，英基轄下共有22間學校，為超過1萬8千名學生提供最優質的教學。

適合主流教育的學童，可以由英基的幼稚園開始，直接升讀小學，然後由小學升讀中學。能造到無縫銜接，皆因英基學校採用了國際文憑課程(IB)，實現真正的「一條龍」教育。

IB課程是為不同文化背景的同學而設計。因為這個系統注重學生解決問題、對複雜議題作分析及與同輩合作的能力。在升學方面，IB預科文憑（IB Diploma）資格已獲全球高等學府認可，畢業生能申請入讀全球頂尖大學。

我們的使命: 要讓學生能做到最好

在英基，我們都以「發揮學生的潛能，讓他們能做到最好」為使命。若走進英基學校的課室，你就會看見同學們不是在忙於解決問題，而是在尋找問題。你會看見他們在研究複雜的議題，並努力地想出各種方案。你也會見到他們不論是獨立地自己學習，還是與其他同伴合作—無論是身處同一課室的同學或在世界另一角落的朋友，都表現得游刃有餘。

世界頂尖成績

英基畢業生在國際考試屢創全球最驕人的成績。英基行政總裁葛琳（Belinda Greer）表示：「我們明白學術成績就如世界流通的貨幣。透過取得優秀的成績，同學們就能考進世界頂級大學，踏上理想的職業道路。所以，我們最重視的是，在努力發展同學各種潛能的同時，亦要確保他們在學術方面具有競爭力。」

英基畢業生的平均成績一直高於全球水平，證明了英基教育能在全世界脱穎而出。

▲ IB課程為不同文化背景的同學而設計。

國際預科文憑(IB Diploma)成績

英基 2019 全球2018 獲取文憑資格（24分或以上） 933人 (97.2%) 78.40% 獲取雙語文憑 115 17,829 平均分 35.6% 29.78 (in 2018) 考獲30分或以上 88.1% 53.7% 考獲35分或以上 59.7% 26.60% 考獲40分或以上 24.1% 7.90% 考獲45分學生（滿分） 23人 278人 每科成績平均分 5.6 4.7

英基畢業生的升學地點 - 2019年十大最多英基學生選擇的大學

大學 國家 學生數目 香港大學 香港 94 香港科技大學 香港 44 多倫多大學* 加拿大 34 香港中文大學 香港 32 艾希特大學 英國 31 英屬哥倫比亞大學 加拿大 28 倫敦大學學院 英國 28 華威大學 英國 26 倫敦國王學院 英國 19 杜倫大學 英國 18

*包括3個校區（聖佐治校區、密西沙加校區及士嘉堡分校區）

▲ 校友感言: Christine Chau是英基英皇佐治五世學校的畢業生，現正於香港大學修讀法律學位。

校友感言: 有賴學校老師幫助

Christine Chau是英基英皇佐治五世學校的畢業生，現正於香港大學修讀法律學位。對於她在2017年國際預科文憑取得45分滿分的驕人成績，Christine認為這個成績應歸功於她的老師們。

Christine分享道：「我能考取45分這個成績主要有賴於我的老師們，他們不但經驗豐富，也盡力幫助我解決各種學習上的問題。在那段艱難的時期，我有最支持我的朋友、家人和老師們的陪伴，對此我感激不盡。」

現有少量學位，立即報名加入英基

英基大家庭歡迎任何適合以英語學習的同學加入。我們的小學和中學現有少量學位，歡迎2003至2013年出生的學童報讀。

請即到以下網址了解詳情及提交申請： www.esf.edu.hk/applyesf-school/

家長如希望為子女報讀幼稚園K1、小學第一班(Year 1)及中學第七班（Year 7）, 請留意九月份的統一入學申請。

所有入學申請需在英基網頁上提交：www.esf.edu.hk/application-form/

如欲了解詳情，歡迎瀏覽我們的網頁www.esf.edu.hk或在社交媒體上追蹤我們。

(資料由客戶提供)