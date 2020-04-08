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【新冠肺炎】黃祥興帶兩月大孻仔注射疫苗　全副裝備出街以哺乳巾保護愛兒

娛樂 13:19 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

黃興為帶兩個月大孻仔注射疫苗。

黃祥興為三孩之父，除了5歲大女黃晞桐（Paige）及3歲兒子黃子晉（Tristan）外，其太太Peggy於1月30日誕下孻仔Damien，而近日新冠肺炎肆虐，黃祥興昨日帶兩個多月大的的孻仔注射第一支疫苗，全副「裝備」外出之餘，於診所等候時，他以哺乳巾包裹著兒子，出盡法寶保護兒子。

黃祥興昨日於Instagram透露帶孻仔Damien去注射第一次疫苗，只見嬰兒車拉上遮雨罩，另外今日他貼出於診所等候時的照片，只見他圍上哺乳巾，更寫道：「不要誤會！我沒有母乳喂養，只是想確保剛出生嬰兒的安全。」

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黃祥興一副裝備帶孻仔外出打針。（取自instagram）

祥興接受TOPick訪問，他表示這樣做是為了保護兒子，他說：「由於疫情好嚴重，所以都延遲了注射疫苗，昨日終於要行這一步，打完針都立即回家。由於嬰兒不可以戴口罩，所以等候期間，就用哺乳巾包著兒子，而這條巾物料比較透氣，對嬰兒來說是好安全。」

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黃祥興以哺乳巾包裹著兒子。（取自instagram）

祥興續說返到家也立即進行清潔，「我們都已經習慣了，在門口先噴一噴鞋子作消毒，之後就衝入厠所洗手以及換衫，可以的話都會洗個澡。」他說昨日回家後，也立即替兒子更換衣服及抹身。

早前祥興已經透露，除了工作外，也盡量跟子女留在家，他亦不會為Damien舉行百日宴？他說：「我們都打算低調慶祝，只會跟家人食餐飯。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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