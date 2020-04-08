【新冠肺炎】消息：行會開會商第二輪防疫抗疫基金　料資助本港企業僱員開支

港府今日（8日）召開特別行政會議， 消息指，行會正討論第二輪防疫抗疫基金的詳情，涉及金額遠高於首輪的300億元，最快今日下午公布詳情，料會資助本港企業的僱員開支。

據悉，港府內部近日積極討論英國、加拿大，甚至新加坡，資助企業出糧的做法，認為有助保住企業及員工。消息指，食肆、旅遊等行業雖然在首輪抗疫基金中已獲發資助，但因應最新形勢，這些行業會獲加碼資助，而政府早前指令9個行業要關閉14天，包括戲院、健身中心、娛樂場所、卡拉OK等，料會獲一筆過財政資助。

針對停課對教育界的影響，據了解，政府考慮向所有已在教育局註冊的各類補習社、兒童教育中心發放津貼；至於提供非中小學教育課程的私營教育中心，如畫室、STEM中心、舞蹈學校等，申請資助時亦會作寬鬆審查；其他受停課影響行業如保母車、體育教練等，亦全數可獲援助。

行政長官林鄭月娥昨日（7日）提到，近日已接見不同的企業及工會，第二輪防疫抗疫基金會聚焦保障就業，避免失業率進一步惡化，包括特別關注有些受限聚令影響，及被勒令停業的行業。

她昨透露：

無論是僱主、僱員、商會及工會都差不多一致地叫我們參考一下，外地有幾個地方直接來幫助僱主保留員工的做法。

英國早前宣布，為企業負擔3個月的工資開支，所有受疫情影響無法正常工作的人，政府保障8成工資，每月上限2,500英鎊（約2.4萬港元）；加拿大所有企業，只要疫情影響營業額減少3成以上，都可獲政府補貼員工薪金75%，上限是每名員工每周840加元（約4,600港元）。新加坡前日也宣布，190多萬名在職本地員工，獲一律補貼4月份工資的75%，首4,600坡元薪金可獲補貼，補貼金額上限為3,450坡元（約1.9萬港元）。

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記者：陳曉瑩