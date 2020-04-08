Converse聯乘Comme des Garcons　推限量粉色系列球鞋

▲ Comme des Garcons PLAY X Converse剛剛亦推出了限量版新色，包括熒光綠、粉藍和粉紅。（各$1,199 / Comme des Garcons）

市場上所謂的經典球鞋有很多，每個品牌都有它的一套絕技，例如adidas是Stan Smith、nike是Air Force，至於Converse當然是不少男女由小著到大，穿爛了，仍然買完又買的Chuck Taylor All Star。今個4月，Converse找來不少時裝設計師以這球鞋為靈感推出聯乘系列。

All Star藍球鞋的歷史可追溯到19世紀衫初，當時的它只是一對全黑色的橡膠鞋底球鞋，及後將Chuck Taylor的名字加入鞋身腳踝位置。

但說到奠定整對球鞋的外型，還要數到在第二次世界大戰前，品牌將它改良成白色鞋頭護趾和白色包邊的設計，加上推出不同的顏色，令到Chuck Taylor All Star球鞋成為當時專業籃球員和大學生的至愛，更影響到今時今日的時裝設計師在設計球鞋時，無不以它為基礎。

▲ Limi Feu X Converse球鞋早在兩年前已經推出，銷量大好，於是今年再接再厲，即將亦會推出高筒版。（約 $1,883 / theshopyohjiyamamoto.com）

遠的不說，單是今個月份，就有數個時裝單位推出「進化版」的Chuck Taylor All Star球鞋。

首先Yohji Yamamoto的女兒Limi Yamamoto在自己的個人品牌Limi Feu裏，設計了一雙加厚了鞋墊的底筒版，鞋頭的白色護趾位成打斜狀，覆蓋著其中一粒eyelet，簡單又好看。

▲ 006）Fear of God ESSENTIALS X Converse球鞋，特長的鞋帶圍繞鞋身是賣點。（$999 / Converse）

人氣街牌Fear of God ESSENTIALS亦不遜色，加上皮革鞋舌，左右腳後踭不同的標誌裝飾，同時延長了鞋帶長度達致可環繞鞋身的效果。

▲ TheSoloist. X Converse聯手合作的Disrupt CX球鞋，以Chuck Taylor All Star為設計靈感，有黑和白色可供選擇。（$1,199 / Converse）

至於最破格要算是TAKAHIROMIYASHITA THESOLOIST的設計師宮下貴裕，推出了一雙由Chuck Taylor All Star改造而來名為Disrupt CX球鞋，未來感的外型，採用了CX橡膠大底和模壓發泡中底，大大提升了舒適度。以上3個單位，以TheSoloist.的最是搶眼，在市場上應該好快會被搶得一乾二淨。

▲ 003）不少人都會嫌Chuck Taylor All Star球鞋鞋底大薄，不太好穿，如今換上CX橡膠大底和模壓發泡中底，完全解決了以上問題。

產品查詢：Converse（2786 0822）、Comme des Garcons（2869 5906）、theshopyohjiyamamoto.com