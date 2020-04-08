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【新冠肺炎】醫管局：逾100名病人轉用第二線隔離病床　患者可於24小時內入院

社會 13:42 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

高拔陞指，至今有逾100名病人轉用第二線隔離病床。（資料圖片）

醫管局行政總裁高拔陞今早（8日）在立法會財委會特別會議表示，因應由3月中起確診個案急升，局方除了在3月20日在亞博館開啟檢測中心，早前亦開啟第二線隔離病床，至今有逾100名病人使用，另外亦在醫院急症室開設檢測中心，有關措施令患者入院情況有所改善，目前確診患者可於24小時內入院。

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高拔陞又指，近日通常有單位數字的患者未能即時入院，病人即使確診後，局方要聯絡病人有所準備，亦要視乎病人的情況，若病人病徵嚴重及明顯，會加快送院速度。

食物及衞生局局長陳肇始表示，早前有部分確診患者未能即時入院，情況並不理想，但當醫管局推出第二線隔離病床後，現時整體情況已經紓緩。

高拔陞又表示，目前醫管局外科口罩有2,500萬個、280萬件保護衣，360萬個面罩，200萬個N95呼吸器，近期醫管局外科口罩和保護衣存量，隨著內地復工有改善；至於N95口罩，醫管局會尋求不同供應途徑，包括本港、內地及其他國家。

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記者：陳子謙

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