【新冠肺炎】醫管局：逾100名病人轉用第二線隔離病床　患者可於24小時內入院

▲ 高拔陞指，至今有逾100名病人轉用第二線隔離病床。（資料圖片）

醫管局行政總裁高拔陞今早（8日）在立法會財委會特別會議表示，因應由3月中起確診個案急升，局方除了在3月20日在亞博館開啟檢測中心，早前亦開啟第二線隔離病床，至今有逾100名病人使用，另外亦在醫院急症室開設檢測中心，有關措施令患者入院情況有所改善，目前確診患者可於24小時內入院。

【新冠肺炎】社區爆發確診患者等候入院 東區醫院加抽氣系統改裝病房增50張隔離病床

【新冠肺炎】馬仲儀料二線隔離病床爆滿 倡穩定患者轉送隔離中心

高拔陞又指，近日通常有單位數字的患者未能即時入院，病人即使確診後，局方要聯絡病人有所準備，亦要視乎病人的情況，若病人病徵嚴重及明顯，會加快送院速度。

食物及衞生局局長陳肇始表示，早前有部分確診患者未能即時入院，情況並不理想，但當醫管局推出第二線隔離病床後，現時整體情況已經紓緩。

高拔陞又表示，目前醫管局外科口罩有2,500萬個、280萬件保護衣，360萬個面罩，200萬個N95呼吸器，近期醫管局外科口罩和保護衣存量，隨著內地復工有改善；至於N95口罩，醫管局會尋求不同供應途徑，包括本港、內地及其他國家。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：陳子謙