【新冠肺炎】總商會促港府推應急措施助受影響行業僱主　保障員工就業

▲ 香港總商會促當局推出應急措施扶助業務受疫情嚴重影響的僱主，保障就業。（陳國峰攝）

新冠肺炎疫情影響不少行業生計，消息指，港府最快今日（8日）下午公布第二輪防疫抗疫基金的詳情。香港總商會促當局推出應急措施扶助業務受疫情嚴重影響的僱主，保障就業。

總商會主席夏雅朗表示，本港很多企業面臨沉重的壓力，正千方百計維持資金正常周轉，但部分公司已經倒閉，而其他企業面對現金儲備逐漸減少，為求降低成本，亦迫不得已縮減人手。

夏雅朗指，各行各業都亟需援助，其中以建造業尤甚，業界早於2014年起已備受撥款延誤的困擾，如今更遭受疫情持續的進一步衝擊，截至今年4月5日，逾30個工程項目仍有待審批撥款。

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他認為，保障建造業職位，並確保基本工程項目如期竣工，對於新冠肺炎疫情消退後，經濟能否強勁復蘇至關重要；又言急需落成的基建項目一旦受到不必要的延誤，不僅會令整體成本上漲，更會損害本港的競爭力，並危及超過33萬名建造業僱員的生計。

總商會說，鑒於流動資金迅速蒸發，歐洲、美國以至新加坡等地政府已推出計劃，協助僱主支付員工的部分薪酬，避免僱員失業，冀港府亦可盡快推出類似措施，保障就業。

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記者：陳曉瑩