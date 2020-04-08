【新冠肺炎】研究指飛沫可經氣流傳至8米　德國實驗：戴口罩可減少氣流變化

▲ 早前有研究指飛沫可經氣流傳至8米，近日一個德國實驗顯示，戴口罩可減少氣流變化。

新冠肺炎疫情持續蔓延，大部分港人外出時都戴上口罩防疫，但各地專家對普通市民應否戴口罩各執一詞。近日，德國一家粒子成像測速儀器公司進行一個實驗，測試人們在「戴口罩」和「不戴口罩」情況下，呼吸及咳嗽時氣流流動的分別，發現戴口罩後，可減少噴出的氣流。

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德國粒子成像測速儀器公司「LaVision」早前於YouTube發佈一段名為「口罩可減低新冠炎感染風險（Face masks are reducing COVID-19 infection risk）」的影片，公司指出，病毒的主要傳播途徑是通過呼吸、打噴嚏或咳嗽而產生的氣霧（又稱氣溶膠）或飛沬傳播。

他們以「紋影顯像技術（schlieren）」，觀察人們在呼吸、咳嗽時引起的氣流變化，發現戴口罩與不戴口罩，氣流變化存有很分別。

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他們進行實驗，當人們沒有戴口罩，呼吸時，口和鼻附近的位置都產生明顯的氣流變化。而咳嗽時，氣流變化更為劇烈，氣流由口中噴至更遠。即使咳嗽時用手肘掩蓋口鼻，仍會噴出少量氣流。

相反，戴上口罩後，呼吸和咳嗽時，氣流的流動不明顯，代表口罩可阻隔從口鼻流出的空氣，證明有效減少氣流影響的範圍，以降低感染病毒的風險。

有日本電視節目透過高感度的相機監測發現，10微米（1毫米等如1000微米）以下的飛沬會持續在空氣漂浮至少20分鐘。詳情請看【下一頁】

責任編輯：羅嘉欣

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