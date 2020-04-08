【開心速遞】Anita晒性感晚裝追龍家少爺　《愛回家》梁茵疫境留家2個方法保纖腰

▲ 梁茵是公認的《開心速遞》女神。

TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》一向深受觀眾歡迎，一眾主角們都被安排不同感情線，組成一對對的人氣CP。接龍集團尋寶圖的秘書Anita（梁茵飾）一向有威龍潘金蓮之稱，但名花卻一直未有主。

▲ Anita今晚將著晚裝追少爺。（Instagram圖片）

Anita發功追少爺

今晚（8日）劇情將講到，Anita以為龍家三太的兒子Joe返港，打算藉機向他投懷送抱，詎料原來消息錯誤，Joe根本沒回來。子孝（阮政峰飾）勸Anita找一個愛她的人作伴侶，她不以為然。

子孝及後發現Venus（鄺潔楹飾）竟藏着富二代Harry送贈的手鍊，不禁懷疑她另結新歡，遂暗中查探，結果發現……

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子孝代Venus往安老院探望外婆妙婆（馮素波飾），得知她因開罪富有的老太而被欺負，揚言替她出頭。子孝花錢為妙婆打扮，讓她變得氣派十足。妙婆故意讓子孝討好自己，原來是另有目的……

▲ 梁茵曾與Terry有感情線。（Instagram圖片）

昨晚，梁茵為配合劇情，在Instagram發放福利，分享數張今晚《開心速遞》的低胸晚裝造型照，並叫觀眾記得支持她精裝追少爺。她又形容戲中要穿上這件晚裝跑步，真是一步一驚心。

梁茵今次主動出擊想追大龍生的孻仔阿Joe，可惜又再次撲空。不過梁茵回覆TOPick查詢時就指：「Anita要追的少爺不止他一個。」

Anita曾在Terry（李偉健飾）生水瘤變聰明時，與「黑化Terry」過電，之後因Terry與垃圾清做CP而完結。近日，她又因與George（張明偉飾）無意拖手，而產生微妙的感情變化，但最終Anita的心誰屬仍有待劇情揭曉。

▲ 梁茵表示會在家中整低糖甜品。（Instagram圖片）

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梁茵教2大瘦身方法

而最近受新冠肺炎影響，梁茵都響應呼籲除工作外減少外出，但從晚裝仍可見她的身材纖瘦，保持得非常好。

她表示：「現在多了在家中煮食，因為比較安全。而且我也很少叫外賣，怕外賣多味精沒有營養。」

▲ 梁茵在IG大方展示泳照。（取自IG）

此外，她也透露平時會在家中自製低糖甜品：「有去過一些餐廳吃到美味的甜品便會記下，然後回家上網找食譜，再在家中試整。而且整甜品是最簡單的，大家都可以考慮整Cupcakes及泰式甜品，相對較容易。」

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記者：鄭嘉瑤