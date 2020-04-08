  • 24°C
香港時間 : 2020408日 (三) 14:42
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

海關首次破獲以家具掩飾走私紫檀木　市值約550萬拘1男子　

社會 13:32 2020/04/08

分享：

熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

海關首次偵破以家具收藏木材的走私案件。(曾秋文攝)

海關首次偵破以家具收藏木材的走私案件。海關星期一（6日）在葵涌海關大樓驗貨場的2個貨櫃內，檢獲約7400公斤懷疑紫檀木，估計市值約550萬元，並於元朗一個貨櫃場拘捕一名63歲男子本地男子。

約7400公斤懷疑紫檀木，估計市值約550萬元。(曾秋文攝)

香港海關於4月6日破獲一宗海路走私瀕危木材的案件，在葵涌海關大樓驗貨場2個40呎的進口貨櫃內，共檢獲約7,400公斤懷疑紫檀木材，估計市值約550萬元。海關港口及海域科人員透過風險評估，發現2個報稱載有234件木製傢具及木材的貨櫃從印度進口香港。根據經驗，較少貨櫃會直接由印度進口香港，因此由起海關人員疑心並扣留貨櫃作查閱。

海關港口及海域科港口管制課監督區淑儀指，根據海關人員利用流動X光掃瞄的影像，看到有家具的影像，發現貨櫃內的密度及形狀與一般家具不同，人員打開貨櫃，並拆開木製梳化後發現，近貨櫃門的位置，有一些普遍木材以及受管制木材。經點算後，人員在222件家具中檢獲7,400公斤懷疑紫檀木材。

(曾秋文攝)

海關有組織罪案調查科特別調查課監督李艷萍指，有組織罪案調查科根據收貨人的資料，送到元朗一個偏遠的貨櫃場，並拘捕一名63歲本地男子，報稱無業。人員相信他是走私集團的骨幹成員。她又指，走私集團企圖利用偏僻、隱閉的貨櫃場來收藏走私物品，以企圖避過海關檢查及增加檢查難度。此案件仍在調查中，海關不排除有進一步拘捕行動。李艷萍強調，走私屬嚴重行為，根據進出口條例任何人輸入或輸出未列倉單的貨物，一經定罪最高可判罰款200萬元及入獄7年；而根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人非法進口瀕危物種，一經定罪最高可判罰款1,000萬元及入獄10年。

記者：曾秋文

走私 罪案 家具 葵涌 元朗 進出口 海關 進出口條例 瀕危物種

最高瀏覽

【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
17:37 2020/04/07
【On Call 36小時II】單立文陪伴胡蓓蔚走過低潮　不婚主義豹嫂一個原因嫁豹哥　
【基層悲歌】獨居伯伯疫情下失業斷糧　從荃灣徒步行到油麻地拎免費飯盒
16:28 2020/04/07
【基層悲歌】獨居伯伯疫情下失業斷糧　從荃灣徒步行到油麻地拎免費飯盒
【租樓悲歌】疫情下老公無工開靠老婆撐起頭家　盼業主減租苦等3天得到一個結果
13:25 2020/04/07
【租樓悲歌】疫情下老公無工開靠老婆撐起頭家　盼業主減租苦等3天得到一個結果