滙豐小股東慘失退休金　股民料損百億

滙豐控股（0005）早前宣布2019年第4季取消派息，亦預告今年年底前不派息、不回購，惹股東不滿，其中有不少退休人士慘失退休金，亦人賣車位買股的股民血本無歸。工聯會和中產聯盟今分別到政府總部和滙豐總行請願，要求政府介入調查事件。

中產聯盟今到滙豐總行請願，主席彭長緯表示，香港滙豐的利潤佔滙豐總行的60%，惟出爾反爾不派去年第4季的股息，質疑是政治決定，要將香港賺取的資金預留作打救英國的市場，要求滙豐交代股息去向，及香港銀行受英國干預的原因。

中產退休人士何先生指，其太太在除淨前賣車位買入匯豐，涉及金額約200萬元，知悉不派息後太太終日鬱鬱不歡，他不敢過問持股量和損失金額，只知損失慘重。他對滙豐反口不派息感憤怒不忿，認為需在政治層面表達不滿和訴求。

工聯會新界東辦事處總幹事鄧家彪和工聯會立法會議員陸頒雄，聯同兩名滙豐苦主到政府總部請願。苦主退休人士謝太稱，其丈夫早年前以120元購入8,000股，她其後增持至1.7萬多股，原打算以股息作退休金，宣佈不派息後，估計去年第4季損失近3萬元，哭訴血本無歸，僅靠生果金和退休金支撐生活費，期望政府介入協助苦主。

鄧說，工聯會收到不少小股東申訴，包括工會幹事、小股民等，料股民總損失金額達100億元。他認為，滙豐停派股息對政府和投資者造成極大損失，而滙豐作為香港財金系統的重要部分，但受外國機構影響商業決定，情況令人憂慮。

工聯會提出三大訴求，包括要求金管局、證監會等相關機構，調查滙豐有否派息空間，有關停派息的安排有否違規；交代各項基金款項，包括庫房等對滙豐的投資比重和損失；協助小股民追討股息，包括檢視發鈔、結算業務等方式向滙豐施壓。

滙豐控股董事會在本港時間3月31日發表公告，接獲英倫銀行透過審慎監管局發出的書面通知，要求滙豐取消派發2019年第4次股息，每股普通股 0.21美元，對此表示遺憾。董事會亦決定，在2020年底前暫停派發所有普通股的季度或中期股息或應計款項，並不會進行任何普通股的回購。