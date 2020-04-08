涉性侵14歲女兒罪成判囚　64歲父親上訴得直發還重審

▲ 律政司就案件申請重審獲批，上訴人續還押等候排期重新聆訊。（經濟日報資料圖片）

64歲電器工程公司負責人，涉於親生女兒4至14歲時作出性侵行為，早前於高等法院經審訊後被裁定1項非禮及3項企圖強姦罪成，被判監12年。正在服刑的父親今（8日）就定罪及判刑提出上訴，基於原審法官於指引判審團時出錯，影響定罪穩妥性，故裁定上訴得直，撤銷定罪及判刑，律政司申請重審獲批，上訴人續還押等候排期重新聆訊。

上訴人現年64歲，原被控於2005年至2015年期間，分別在內地及香港寓所非禮及強姦女兒，當時女兒4至14歲，至2016年11月事主才報警揭發。案件經審訊後，陪審團裁定強姦罪名不成立，1項非禮及3項企圖強姦罪則成立，上訴人於2018年3月被判監12年。

上訴一方其中一項上訴理據指，原審法官向陪審團作出指引時，於處理事主X新近投訴議題上犯錯。律政司一方指指引或有不足之處，但質疑是否構成不公平審訊，當時上訴人代表大律師亦沒有即時作出投訴。

上訴庭經考慮後，認為主審法官就事主X向他人投訴的議題指引出錯，可能影響陪審團評核X的可信性，以及可能影響定罪之穩妥性，故撤銷定罪及判刑，並批准律政司申請重審，要求盡快排期審理，上訴人續還押候審。

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記者：林育慧