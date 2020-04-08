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【自私大媽】大媽搭小巴拒戴口罩　乘客送口罩反被罵：你個口罩有毒

健康 13:55 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

大媽搭小巴拒戴口罩，乘客送口罩反被罵。

新冠肺炎疫情持續肆虐，不少市民防疫意識提高，外出均會戴上口罩，惟一名大媽坐小巴時不僅拒戴口罩，就連乘客送口罩反被罵，還稱「係咪打我呀？你個口罩有毒！」。

據facebook專頁「港9GAG」發布一則短片，可見一名野蠻大媽乘搭小巴時不戴口罩，遭同車乘客勸諭戴口罩，惟該名大媽拒戴口罩，其間有乘客好心送口罩給她，期望她戴上口罩，「人哋俾個口罩你，你戴啦...」

拒接受乘客贈送口罩好意

惟該名大媽竟反罵人，

係咪打我呀？你個口罩有毒！

【新冠肺炎】藍田無品食客被轟播毒　用完口罩塞入餐廳飯碗

多名乘客不忿該名大媽所為，紛紛叫她下車，並稱「你害街坊！」但大媽竟囂張稱，「政府一日未立例，都不可以拒載」。短片最後未有拍到，大媽是否繼續乘搭還是落車。

短片曝光後引起網民熱議，大批網民砲轟該名大媽自私，「為人外己，外出就應該戴口罩！」、「現時疫情持續肆虐，為甚麼還那麽自私！」。

港大感染及傳染病中心總監何栢良早前指出，本港現時處於抗疫的嚴峻時間，在口罩供應緊張的情況下，明白市民會四出找口罩也是無可厚非，不過從防疫的角度上，外科口罩可以預防飛沫及口水，具有防水層、過濾層及吸水層，呼籲市民要口罩，不論在公共交通工具、工作會議上以及人多擠迫的地方，為已為人都應該配戴口罩。

【口罩風波】印度產港牌口罩爆品質風波　口罩散亂放地衞生欠佳

責任編輯：羅嘉欣
 

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