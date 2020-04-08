【韓國實測】確診者咳嗽外科口罩難完全阻擋飛沫　何栢良：病人口罩外應加面罩

▲ 最新醫學研究指出，無論是外科口罩或布口罩都無法有效過濾病毒。

新冠肺炎疫情持續，口罩成為日常防疫必備品，但有最新醫學研究指出，無論是醫用外科口罩（Surgical Mask）或布口罩（Cotton Mask），都無法有效過濾病毒。研究團隊以確診者進行試驗，透過患者咳嗽來測試口罩防疫功能，結果發現未能完全阻擋飛沫噴出 。港大傳染病中心總監何栢良表示，口罩只能阻隔部分微細飛沫是預期之內，建議確診者求醫時應在口罩上外加面罩。

相關研究由韓國蔚山大學醫學院，聯合中央大學醫院進行，而研究結果已於美國醫學期刊《Annals of Internal Medicine》上刊出。研究人員安排4名確診者咳嗽5次，再在距離病人18厘米的地方放置收集皿，採集樣本。

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結果發現，在患者佩戴的口罩外層，比內層更受污染，口罩無法完全過濾病毒。病毒可穿透口罩外層，散布四周。然而，實驗範圍僅限外科口罩及布口罩，未有同時測試N95口罩。而研究亦未說明，病毒外漏與「患者咳嗽力道大小」或「病毒顆粒大小」相關與否。

何栢良在Facebook表示，美國麻省理工學院（MIT）一項研究曾指出，病人咳嗽的時候，飛沫氣流研究顯示噴出的飛沫時速可達100公里：

所以口罩只能夠阻隔部分超跑速度的微細飛沫，是預期之內。

MIT有研究指出，咳嗽或打噴嚏噴出的飛沫，能以每秒10至30米的速度傳播，最遠可跨越7至8米，因此人與人間可能要相隔8米，才能防止病毒傳播。相關報道見【下一頁】

何栢良表示，有病徵例如咳嗽的病人，前往求診時必須佩戴外科口罩，加強源頭控制。而確診病人住院期間，在醫護人員接近的時候，病人亦應在載上口罩時，再外加配戴面罩。

責任編輯：羅嘉欣

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