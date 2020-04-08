【背妻偷食】傳戴志偉小三未婚產子　知情者爆Candy兒子隨生父生活

▲ 疑似戴志偉小三Candy被爆未婚產子。

前藝人戴志偉轉行保險業多年，本已不是娛圈中人，卻因近日被媒體拍得疑似背妻偷食，搭上公司的年輕女同事Candy。事件曝光後，不斷被發掘出更多的內幕，有指Candy本身有男朋友，即是戴志偉陷四角戀。

近日，又有自稱是Candy的朋友爆料，形容Candy的感情生活七國咁亂。

據知情者透露，疑似戴志偉偷食對象Candy求學時期開始，私生活已頗為混亂，是學校的問題學生，後來更一度輟學。

而Candy更成為前度未婚生子，兒子現在更已成年，自出生後便跟隨生父生活。

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▲ 疑似小三Candy。（網上圖片）

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而Candy的生活亦繼續精彩，甚至一腳踏幾船。未加入保險公司前曾任化妝師，據悉Candy現時有一位感情穩定的男朋友Terry，二人亦不時在網上公開哂合照，及發表愛的宣言。

Candy本為公司秘書，只是稍早前成功考取保險牌照，便兼職保險經紀。

有指Candy與戴志偉在公司的往來不算多，因此二人爆出「偷食疑雲」令其公司不少人跌破眼鏡。

▲ 戴志偉是前TVB「御用奸人」。（網上圖片）

分組避嫌

前TVB「御用奸人」戴志偉現被爆背妻偷食，與年輕女同事Candy一同到沙灘漫步，引起多間傳媒追訪，戴志偉更一度情緒激動，向記者粗言相對。事後戴志偉回覆傳媒時表示希望「沉澱」事件。

有指本屬同組的二人，為了避風頭而分組，並下令二人對事件「封口」，所以戴志偉再度面對傳媒時亦收起當日的火氣。

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