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【背妻偷食】傳戴志偉小三未婚產子　知情者爆Candy兒子隨生父生活

娛樂 14:13 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

疑似戴志偉小三Candy被爆未婚產子。　

前藝人戴志偉轉行保險業多年，本已不是娛圈中人，卻因近日被媒體拍得疑似背妻偷食，搭上公司的年輕女同事Candy。事件曝光後，不斷被發掘出更多的內幕，有指Candy本身有男朋友，即是戴志偉陷四角戀。

近日，又有自稱是Candy的朋友爆料，形容Candy的感情生活七國咁亂。

據知情者透露，疑似戴志偉偷食對象Candy求學時期開始，私生活已頗為混亂，是學校的問題學生，後來更一度輟學。

而Candy更成為前度未婚生子，兒子現在更已成年，自出生後便跟隨生父生活。

【背妻偷食】戴志偉疑出軌搭上年青女同事　不忿被追訪沒戴口罩狂鬧傳媒

疑似小三Candy。（網上圖片）

【戴志偉出軌】許志安偷食毀事業復出無期　魏駿傑捨滕麗名後被嫩妻拋棄

而Candy的生活亦繼續精彩，甚至一腳踏幾船。未加入保險公司前曾任化妝師，據悉Candy現時有一位感情穩定的男朋友Terry，二人亦不時在網上公開哂合照，及發表愛的宣言。

Candy本為公司秘書，只是稍早前成功考取保險牌照，便兼職保險經紀。

有指Candy與戴志偉在公司的往來不算多，因此二人爆出「偷食疑雲」令其公司不少人跌破眼鏡。

戴志偉是前TVB「御用奸人」。（網上圖片）

分組避嫌

前TVB「御用奸人」戴志偉現被爆背妻偷食，與年輕女同事Candy一同到沙灘漫步，引起多間傳媒追訪，戴志偉更一度情緒激動，向記者粗言相對。事後戴志偉回覆傳媒時表示希望「沉澱」事件。

有指本屬同組的二人，為了避風頭而分組，並下令二人對事件「封口」，所以戴志偉再度面對傳媒時亦收起當日的火氣。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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