【新冠肺炎】醫管局13間普通科門診所復活節假期如常服務　

▲ 醫管局表示，轄下13間普通科門診所於復活節假期將會如常服務。（經濟日報資料圖片）

復活節假期在即，醫管局發言人今日（8日）提醒市民，轄下其中13間普通科門診診所將於復活節假期（10至13日）如常服務市民，求診人士可如平日般以電話預約診症時間。



發言人表示，公立醫院急症室在假期期間會如常提供服務，照顧有緊急醫療需要的病人，因應新冠肺炎 最新情況，公立醫院已相應啟動「緊急應變級別」，並加強感染控制措施，任何人士進入公立醫院及診所範圍必須佩戴口罩；至於非緊急的病患者應避免前往急症室，盡量向普通科門診、私家醫生及私家醫院24小時門診求診。

市民可透過醫管局網頁或「醫管局與你」手機應用程式，參考各公立醫院急症室的等候時間的最新資訊，亦可致電或瀏覽下列熱線及網頁，查詢家庭醫生的應診資料：

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記者：陳曉瑩