觀鳥會：全球黑臉琵鷺首錄逾4800隻創新高 未來有望「脫瀕」
現被列為瀕危物種的黑臉琵鷺有望「脫瀕」。香港觀鳥會自2003年開始調查「黑臉琵鷺全球同步普查」，今年的調查於1月17至19日完成。結果發現今年黑臉琵鷺的數量為有紀錄以來最高，達4851隻，較去年上升8.7%，即增加388隻，亦是過去5年來，4度錄得新高，該會指就現時上升趨勢，未來數年黑臉或有機會由「瀕危」級別轉至「有危」。不過，在全球黑臉琵鷺大幅增加的同時，在香港棲息的黑臉琵鷺數量卻顯著下降，今年在后海灣(包括香港及深圳)錄得361隻，相較2010年錄得462隻，減少22%，按年下跌 1.4%，顯示后海灣濕地生境的素質正在惡化，該會估計適合黑臉琵鷺的食物減少，認為保護后海灣生境刻不容緩。
該會表示，黑臉琵鷺全球同步普查自 1994 年起首次舉行至今，調查覆蓋全球超過 120 個地點。綜合過去 20 多年的數據，顯示黑臉琵鷺的數目正持續及穩定地上升。今年全球有超過半數的黑臉琵鷺於台灣度冬，數字亦達新高共有2,785隻，佔57.4%，其次是中國大陸有21.3%，第3是日本有11.2%，香港排第4，佔7.4%。
香港觀鳥會研究經理余日東表示，台灣及中國大陸錄得顯著升幅，相比去年數據，分別上升15.7%及4.4%，全球黑臉琵鷺數量大增與台灣升幅有關，因該地魚塘數量多易於覓食及有助其繁殖。他指出，每3至4年國際自然保護聯盟會對瀕危物種進行評級，就現時上升趨勢，他料未來數年黑臉琵鷺或有機會由「瀕危」級別轉至「易危」。
不過他續說，反觀后海灣(包括香港及深圳)、澳門及越南紅河的黑臉琵鷺數量卻明顯下降。余日東指出，在港棲息的黑臉琵鷺數量，相比10年前有顯著下降，今年在后海灣(包括香港及深圳)錄得361隻，較去年下降 5.7%；而相較2010年錄得462 隻，減少 22%。顯示后海灣的濕地環境惡化，估計適合黑臉琵鷺的食物減少，令牠們不選擇來港棲息。余又指，近年后海灣錄得的黑臉琵鷺數目維持在350至380隻水平，在全球錄得的數目不斷創新高時，后海灣一帶所佔的百分比亦相應減少。
他表示，除原來已於魚塘實行7年的香港魚塘生態保育計劃，建議應增加主動的保育措施保持后海灣一帶魚塘的完整性，特別是維持傳統的養殖運作，如政府應審慎地批核魚塘區的發展計劃，市民可以更積極支持本地魚塘的水產，長遠有效地增加后海灣的黑臉琵鷺承載量。
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記者：洪芷晴