觀鳥會：全球黑臉琵鷺首錄逾4800隻創新高　未來有望「脫瀕」

▲ 香港觀鳥會發現今年黑臉琵鷺的數量為有紀錄以來最高，達4851隻，較去年上升8.7%，即增加388隻，亦是過去5年來，4度錄得新高。(香港觀鳥會提供圖片)

現被列為瀕危物種的黑臉琵鷺有望「脫瀕」。香港觀鳥會自2003年開始調查「黑臉琵鷺全球同步普查」，今年的調查於1月17至19日完成。結果發現今年黑臉琵鷺的數量為有紀錄以來最高，達4851隻，較去年上升8.7%，即增加388隻，亦是過去5年來，4度錄得新高，該會指就現時上升趨勢，未來數年黑臉或有機會由「瀕危」級別轉至「有危」。不過，在全球黑臉琵鷺大幅增加的同時，在香港棲息的黑臉琵鷺數量卻顯著下降，今年在后海灣(包括香港及深圳)錄得361隻，相較2010年錄得462隻，減少22%，按年下跌 1.4%，顯示后海灣濕地生境的素質正在惡化，該會估計適合黑臉琵鷺的食物減少，認為保護后海灣生境刻不容緩。

▲ 香港觀鳥會研究經理余日東料未來數年黑臉琵鷺或有機會由「瀕危」級別轉至「易危」。(香港觀鳥會提供圖片)

該會表示，黑臉琵鷺全球同步普查自 1994 年起首次舉行至今，調查覆蓋全球超過 120 個地點。綜合過去 20 多年的數據，顯示黑臉琵鷺的數目正持續及穩定地上升。今年全球有超過半數的黑臉琵鷺於台灣度冬，數字亦達新高共有2,785隻，佔57.4%，其次是中國大陸有21.3%，第3是日本有11.2%，香港排第4，佔7.4%。

▲ (香港觀鳥會提供)

香港觀鳥會研究經理余日東表示，台灣及中國大陸錄得顯著升幅，相比去年數據，分別上升15.7%及4.4%，全球黑臉琵鷺數量大增與台灣升幅有關，因該地魚塘數量多易於覓食及有助其繁殖。他指出，每3至4年國際自然保護聯盟會對瀕危物種進行評級，就現時上升趨勢，他料未來數年黑臉琵鷺或有機會由「瀕危」級別轉至「易危」。

不過他續說，反觀后海灣(包括香港及深圳)、澳門及越南紅河的黑臉琵鷺數量卻明顯下降。余日東指出，在港棲息的黑臉琵鷺數量，相比10年前有顯著下降，今年在后海灣(包括香港及深圳)錄得361隻，較去年下降 5.7%；而相較2010年錄得462 隻，減少 22%。顯示后海灣的濕地環境惡化，估計適合黑臉琵鷺的食物減少，令牠們不選擇來港棲息。余又指，近年后海灣錄得的黑臉琵鷺數目維持在350至380隻水平，在全球錄得的數目不斷創新高時，后海灣一帶所佔的百分比亦相應減少。

▲ 香港觀鳥會研究經理余日東認為應增加主動的保育措施保持后海灣一帶魚塘的完整性。(香港觀烏會提供圖片)

他表示，除原來已於魚塘實行7年的香港魚塘生態保育計劃，建議應增加主動的保育措施保持后海灣一帶魚塘的完整性，特別是維持傳統的養殖運作，如政府應審慎地批核魚塘區的發展計劃，市民可以更積極支持本地魚塘的水產，長遠有效地增加后海灣的黑臉琵鷺承載量。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

記者：洪芷晴