【辦公室防疫】中大醫院：6個貼士以減低午飯時的感染風險

▲ 中大醫院今日（8日）在網上分享辦公室防疫貼士。（影片截圖）

新冠肺炎疫情持續，香港中文大學醫院營運總監胡志遠和香港中文大學醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽今日（8日）在社交網站以直播方式分享辦公室防疫貼士。

【食物安全】購買食物回家後必做8件事 何栢良分享處理蔬果麵包罐頭食物衞生貼士

蔡曉陽及胡志遠指針對在午飯時的感染風險，進餐時有以下需注意的事項：

雪藏不能殺死病毒，反而會加長病毒生存時間，因此食物一定要加熱後才進食

要保持距離，坐枱不夠大的話，最好相隔而坐

分兩輪時間進餐

除口罩進餐時不要談話，快速用餐後才戴上口罩傾談

公用餐具需要先用50度以上熱水或消毒紙巾清潔

不需要擔心微波爐會霧化病毒，加熱達50度已經會使病毒滅亡

蔡曉陽續建議餐廳和食堂可以設置隔板相隔用餐者，即使邊傾談邊進餐，也不會害怕被飛沫噴到致互相傳染，同時認為可以在加強茶水間的清潔或加上空氣淨化器，減低傳染風險。

▲ 蔡曉陽提醒大家在盛水時，可以紙巾相隔按掣。（資料圖片）

此外，提到共用飲水機的傳播風險，蔡曉陽提醒大家在盛水時，杯口不要碰到出水位，水機出水的手柄位，亦需要用1比99的家用白水清潔，又或者以紙巾相隔按掣。

【齊心抗疫】中大醫院推出工作間防疫準備支援計劃 為企業工作環境做風險評估

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

【袁國勇專訪】袁國勇分享在升降機內防感染小秘密 自己憑一種運動減壓強身健體

責任編輯：郭家穎