【自私父母】懶理疫情放假照帶仔女去玩　家長隱瞞幼稚園老師︰我們在家沒出門

▲ 台灣有幼稚園老師表示，家長隱瞞老師帶子女在假期間外出，孩子上課踢爆講大話。

在新冠肺炎疫情影響下，人心惶惶，不少市民選擇留在家中避疫。不過，卻有家長趁著假期帶子女外出遊玩，有台灣幼稚園老師在社交媒體分享，致電家長調查學生外出史時，家長紛紛回答乖乖留在家長，但回校一問，竟有過半數學生爭相舉手表示曾外出遊玩，令老師頓時感到憤怒。

據台灣媒體報道，鑑於兒童節與清明節連假，合共放假4天，各大公司與學校紛紛提出緊急措施，連假出遊潮可能帶來疫情大爆發，各大銀行宣布「若員工或同住家人在清明連假，曾去過指揮中心點名的11個熱門風景區，須從4月6日起至17日改為居家辦公」。

家長向老師隱瞞外出史

而學校方面，老師也開始做「清明連假旅遊史調查」，致電家長了解學生的外出紀錄。豈料，有一位幼稚園老師在個人社交媒體發文指控，在5日晚上緊急向家長查問學生曾否在連假出遊，

結果家長每個都回傳4天都乖乖在家沒出門。

子女踢爆家長講大話

翌日早上，老師回到學校，同樣向學生提問「假期做了甚麼？」沒想到，全班竟有一半學生爭相舉手說曾跟家人外出，更具體說出遊玩的地方，與誰同行。她表示，小朋友已經中班，表達能力很好，顯然是家長說謊，並氣憤說道「這樣的調查根本沒有用，會誠實以告的人真的少之又少，真的乖乖待在家的人只能自求多福了。」

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責任編輯：王明芳