【辦公室防疫】中大醫院13條Q&A　解構工作間的存在傳播風險

▲ 辦公室中含有不少傳播陷阱。（資料圖片）

新冠肺炎疫情持續，香港中文大學醫院營運總監胡志遠醫生和香港中文大學醫院公共衞生醫學專科醫生蔡曉陽醫生今日（8日）在社交網站以直播方式分享辦公室防疫貼士。

▲ 香港中文大學醫院胡志遠醫生和蔡曉陽醫生今日（8日）在社交網站以直播方式分享辦公室防疫貼士。（影片截圖）

Q1:在辦公室中都需要戴上口罩?

蔡曉陽指在辦公室中，如果不是自己有獨立辦公室的話都應該要戴上口罩，如果是開會或在擠迫的環境下，戴上口罩可以保護自己，也保護同事，因為你不會知道自己是否已中招。

Q2:女洗手間藏有甚麼傳播陷阱？

蔡曉陽指女洗手間為一個陷阱位，因為門柄、水喉、廁格門鎖都有機會存在病毒，故不要直接用手觸碰，可以以紙相隔，碰過以上地方之後都需要徹底以梘液清潔雙手20秒，然後用抹手紙印乾淨雙手，再用同一張抹手紙打開門離開。

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Q3：男廁尿兜未能閂蓋沖廁，容易彈出細菌？男士是否應該暫時只選用坐厠?

針對男洗手間，胡志遠指有研究顯示尿液內沒有帶病毒，但有一些男士亦習慣先把深喉唾液吐在尿兜上，因此小解時亦會有風險，病毒有機會會濺到到衣服上，故小便後可以以消毒噴劑或消毒濕紙巾消毒衣服。

Q4：若公司有一人確診，是否全部人都要進行病毒檢測?

蔡曉陽提到若然公司有同事確診，就需要作評估返確診人士發病時有否在公司出現，因為病毒發病前一至三日也是傳染期，如果潛伏期期間上班亦有風險存在。亦要該名同事平日有否與同事吃飯，傾談時有沒有戴口罩，看看是否是緊密接觸者，再決定是否需要做冠狀病毒測試。

蔡曉陽續指緊密接觸者的定義為彼此沒有戴上口罩，超過15分鐘，或者彼此在密室內逗留超過兩個鐘。

Q5：公用電腦設備也要消毒?

胡志遠表示公用電腦設備及文具清潔也十分緊要，使用前應少用消毒紙巾抹乾淨所用的鍵盤及滑鼠、電掣、影印機等。如果使用以1比99漂白水清潔都需要用清水再抹多次，使用後亦應用消毒搓手液消毒。

▲ 不少上班族在疫情下依然要到辦公室上班。（資料圖片）

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Q6：應如何消毒紙張或文件?

蔡曉陽指針對紙張或文件，有研究指冠狀病毒可以停留在紙張表面達3小時，而趁此機會可以鼓勵公司減少使用紙張，負責傳遞文件的同事需要戴上口罩，傳遞工作後亦不要用手去碰眼鼻口，也需要經常洗手。

Q7：該如何掉棄口罩?

蔡曉陽指如果辦公室的有個垃圾桶沒蓋，將口罩對摺，再放到信封中或以紙巾包好，再丟棄在垃圾桶。胡志遠續表示我們亦應該關心清潔垃圾桶的同事，如果垃圾桶的垃圾太爆滿，需要以手壓縮垃圾，就會有機會釋出有毒，如有專用垃圾桶放置口罩會比較好，亦方便有關工友清潔時先準備好裝備，已減少受感染風險。

Q8：市面上有很多不同的空氣清新機，哪一款更有效？

胡志遠回答說市面上主要為負離子空氣淨化機，有隔層濾網系統，負離子主要利用吸力令浮游在空氣的細菌可以盡快於依附於其他地方，但本身沒有殺除病毒的功能，但仍然需要用1比99清潔環境。

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Q9：以私家車接載同事有甚麼風險？

胡志遠回答指如果要接載同事回家亦有風險，但期間可以打開車窗保持空氣流通，眾人亦要戴上口罩，車輛應該要經常清洗。

Q10：在辦公室開窗令空氣更流通有用嗎？

蔡曉陽指如果可以打開窗就應該要打開窗，但亦要留意周遭的空氣情況如果渠位為或冷氣位，就不太適合打開窗。

胡志遠指如果用中央倉調的話，入氣位的氣流量亦都較強，因此黏着病毒的機會較大，遠離入風為的位置會較好。如果已配備淨化系統或過濾系統的出風位的風險就會相對減低。

Q11：放置消毒地氈予公司門口是否有效？

蔡曉陽說公司人流太多故未必可行，員工若回家請自行以家中1比99漂白水浸過的消毒地氈清潔鞋底會更好。

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Q12：有同事負責派發沒有獨立包裝的口罩，是否有風險？

蔡曉陽指不建議用雙手直接拿著口罩派發予同事，建議同事自己清潔雙手後拿取口罩，並拿着口罩的兩條繩，不要接觸表面。

Q13：如有外商到公司開會，是否要作健康申報？

蔡曉陽回答說現時來港人士亦需要先我隔離14日，最好當然是知道有關人士的身體狀況，但主要都建議以電子通訊軟件代替面對面開會。

胡志遠和蔡曉陽亦指希望以上資訊可以幫忙大家在辦公室中有效防疫，又提醒各人都可以在自己崗位中盡力，齊心抗疫。

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責任編輯：郭家穎