涉貨櫃狗場蓄養101隻狗　女場主認虐畜等罪囚7周官斥行為自私  

▲ 狗場女負責人於屯門裁判法院承認虐畜、18項無牌養狗的傳票及協助他人違反逗留條件等罪，裁判官斥被告行為自私，判監7周，罰款2.7萬元。（經濟日報資料圖片）

八鄉逢吉鄉3個貨櫃場內被揭發蓄養101隻狗，部分狗隻過份消瘦、營養不良、毛髮有排泄物等，狗場女負責人事後潛逃離港，去年一直缺席聆訊，至今年1月底才回港被截，今（8日）於屯門裁判法院承認虐畜、18項無牌養狗的傳票及協助他人違反逗留條件等罪。裁判官指被告疏忽照顧狗隻，卻堅持自己對動物有愛心，更委託處理家務的家傭照顧，行為自私，判監7周，罰款2.7萬元。



被告王韻緽（44歲），去年10月缺席法庭聆訊被通緝，至今年1月31日經落馬洲回港被截停。案件今提堂時，被告承認2項協助及教唆他人違反逗留條件罪，以及承認遭票控的18項無牌畜養狗隻、3項殘酷對待動物、1項疏於對動物提供食物和清水。被告被控於2017年10月31至11月1日期間，在元朗八鄉逢吉鄉4107地段1223號干犯以上控罪。

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案情指，2017年10月31愛護動物協會及漁農自然護理署於案發地點進行聯合行動，發現一個露天地方有3個貨櫃，約共有6,000呎空間，該處空氣並不流通，有強烈氣味，內有101隻狗，包括有42、30、17隻狗分別畜養在20、14、7個籠內，其餘狗隻被放置在路旁。署方亦發現2名身為家傭的印尼女子在場，負責清潔及餵養狗隻。警誡下，身為場主的被告否認殘酷對待動物，稱正尋覓新場地安置狗隻。



署方檢去的狗隻當中，有35隻貴婦狗有皮膚疾病、部分狗隻有耳、眼部感染，60隻嚴重消瘦、營養不良等，部分德國牧羊犬及貴婦狗毛髮骯髒，有排泄物等，估計它們曾處於有其排泄物的狹窄空間中，當中被告沒有為18隻狗領牌。兩名涉案印傭Narlin Sari-la-Mariti及Endang Yuliani，分別是被告聘請做家務及前夫聘請照顧兩人女兒，兩人只能在家工作，違反逗留條件。



辯方律師呈上被告女兒的求情信時指，被告身世坎坷，2008年與前夫離婚，被告對小動物「有與生俱來的愛」，其後認識了一名男友，兩人共同興趣是養狗，便一同經營繁殖狗隻的狗場。至2014年男友因心臟病而去世，狗場由被告獨自繼續打理。被告自2014年租用另一地點作狗場，但2017年初業主不再續租，被告才暫時將狗安置於案發地點，並積極四處覓地，並找來印傭幫忙照料，可惜「所託非人」。



裁判官葉啓亮判刑時指，被告指業主反悔不續租才犯案，是不負責任的說法；被告自己亦於涉案貨櫃居住，但疏忽照顧狗隻，同時清楚知道動物病況，亦沒有帶牠們到獸醫求診，仍堅稱自己有愛心。裁判官又指，被告將照顧動物的興趣變成生意，明知印傭只可照顧家裡寵物及家務，仍安排兩人照顧101隻狗，其自私行為令狗承受不必要苦楚，判監7周，罰款2.7萬元。

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記者：林欣樂