【共度時艱】JobsDB推免費廣告　支援醫護行業增聘人手

▲ JobsDB推出「同行抗疫‧招聘與就業支援方案」，即日起至6月30日，醫護界 （包括醫院、診所、具醫療或保健研究用途的實驗室等）可於JobsDB網上平台免費刊登3則招聘廣告。

新冠病毒疫情持續，本港經濟前景不明朗，各行各業備受打擊，政府上月公布12月至2月失業率達3.7%，創9年新高，未來更有機會逐步攀升。有招聘網站與港人共度艱難時刻，宣布向疫情前線的行業提供免費招聘廣告，以穩定市場人手供應。

為與同處疫境的企業及打工仔並肩同行，JobsDB正式推出「同行抗疫‧招聘與就業支援方案」，即日起至6月30日，醫護界 （包括醫院、診所、具醫療或保健研究用途的實驗室等）可於JobsDB網上平台免費刊登3則招聘廣告。

根據簡介，企業於網上登記後，JobsDB將於3至5個工作天發出電郵確認通知，合資格的僱主即可免費刊登招聘廣告，每則廣告的有限期為啟用日起的30天內。

該公司表示，全球經濟面臨下行風險，不少企業需要重新調整人手及營運安排，部分僱員或會面臨「就業不足」的困境，需要開拓更多收入來源。另一方面，部分企業在疫情下或會衍生不同中短期人手需求，需要聘請「兼職」及「合約」等短期工作崗位，人手安排需要更靈活。

JobsDB香港區行政總裁仇崑石指出，疫情加重本港醫療機構壓力，而前線醫護人員及相關醫療行業緊守崗位，默默抗疫，人手不足問題迫在眉睫。他期望，此支援方案能為業界短期内增聘人才，紓緩前線壓力，共同跨過疫情難關，發揮港人互助精神。「與此同時，站在求職者的角度，JobsDB亦希望短期崗位招聘計劃，能為他們帶來更多工作機會，使收入來源更穩定。」

責任編輯：姚慧儀