【脫髮危機】孕婦難逃產前產後脫髮煩惱　中西醫拆解成因兩招重點改善

▲ 中西醫拆解孕婦脫髮成因。

懷胎10月，媽媽們除了辛苦挺著大肚子，也有機會面對孕期和產後脫髮困擾。TOPick請教中西醫，他們均表示，孕婦出現脫髮是常見現象，只要好好調理就能改善問題。

拆解產前產後脫髮成因

註冊中醫曹信恩指出，產婦在孕期中因為荷爾蒙問題，一般頭髮反而會增生。準媽媽在懷孕期間，如果有情緒壓力，例如擔心胎兒而顧慮太多，又或在懷孕期間攝取的營養不足，都有機會導致脫髮。

不過，與孕期中脫髮相比，媽媽在產後脫髮的情況更常見，因產後荷爾蒙水平回落，中醫角度亦認為「髮為血之餘」，頭髮的健康與肝腎氣血息息相關。女士懷孕時需要補充大量氣血給胎兒，生產時大量失血，令產後氣血不足，就有機會出現脫髮問題。

▲ 曹信恩醫師拆解孕婦產前產後脫髮成因。（相片︰受訪者提供）

勿忌誤信偏方

皮膚科專科醫生陳厚毅指出，過往有媽媽憂慮脫髮問題，誤信偏方，例如以為酒精可以增髮，用火酒、白蘭地等烈酒塗抹在頭皮上，但不但沒有改善，反而會刺激頭皮，愈來愈痕癢，有機會因抓癢而令脫髮問題更嚴重。

至於使用藥物和生髮水，陳醫生指出，兩者均有效增髮，不過在懷孕期間使用，有機會對胎兒造成影響，如脫髮問題嚴重，可待生育後，向醫生查詢再使用藥物改善。

▲ 陳厚毅醫生提醒媽媽們別誤信生髮偏方。（相片︰受訪者提供）

補充足夠鐵質蛋白質

在懷孕期和產後要減少脫髮，曹信恩醫師和陳厚毅醫生均表示，媽媽首先要保持情緒舒暢，其次有良好的作息生活。最後需要有均衡營養的飲食，一般來講有足夠的蛋白質和鐵質就可以，可以攝取多點紅肉，如牛雞豬等。

而產後媽媽應要多補充營養，曹醫師建議每日進食2至3份手掌大小的紅肉，就可攝取足夠蛋白質和鐵質。曹醫師亦推介一款茶飲，讓媽媽們補充氣血：

紅棗桂圓茶

材料︰紅棗10粒、桂圓50g 製法︰將材料加入熱水焗茶，轉中小火後再煮約10分鐘後，即可飲用。

生髮湯水

材料: 蓮藕1斤, 黑豆2兩, 章魚3兩, 瘦肉6兩, 紅棗(去核)8枚, 生薑3片. 養肝補血，生髮烏髮

記者：林愛娜