【最好的禮物】志趣相投拍戲結成好姊妹　趙慧珊余潔滢疫情約整餅精進廚藝

▲ 趙慧珊與余潔滢相約一同學整蘋果雞批。

早前拍攝微電影《最好的禮物》結緣演「姊妹」的女子組合Super girls隊長趙慧珊（Aka）與余潔滢（Zoe），在戲中Zoe因妒忌Aka而反目，但現實中二人卻因拍攝成為「好姊妹」。

《最好的禮物》中的結局會有峰迴路轉的發展，「善良」的Aka將作出大反擊。她表示︰「希望借微電影予大家反思，現實中遇生命受到威脅，大家會怎樣做。」

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▲ 趙慧珊與余潔滢因拍微電影結緣好姊妹。

跳出電影，同樣愛畫畫和唱歌的Aka與Zoe就因此成為好朋友，而且二人都愛入廚房，但卻自嘲廚藝仍大有進步空間。

近日因新冠肺炎疫情關係，二人都留家自我隔離，順道訓練廚藝。Aka指︰「因為疫情關係，是會多了下廚，最近便學會了煮生炒燸米飯。」

▲ 趙慧珊與余潔滢疫情下都在家常煮野食。

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Zoe則稱︰「我在家雖然下廚時間增多，不過都是煮意粉與煮意粉，因為真的非常容易。」

有見及此，二人早前便相約學廚整蘋果雞批，希望學成新技能後回家慢慢煮。Zoe表示趁機增值自己，問獲得新技能後會否整給男仔食，她笑說︰「有機會也可以試試。我們來學高難度的菜式，但不要太複雜，因為我們都害怕不能應付。」

Aka就直言相當好玩，因整雞批也可以露兩手畫畫，她說︰「原來雞批表面的蜜可以畫畫造成，覺得很好玩，因為我畫了很多東西。」

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