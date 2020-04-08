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港府下午5時半公布第二輪防疫抗疫基金　消息：規模1300億元

政治 15:36 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

特首林鄭月娥今日下午公布第二輪防疫抗疫基金安排

港府今日（8日）召開特別行政會議，特首林鄭月娥將於下午５時半召開記者會，公布第二輪防疫抗疫基金的詳情。消息指，第二輪「防疫抗疫基金」金額1300億，規模相等如GDP3.5%。

消息稱，今次措施包括資助薪金計劃，補貼期最長6個月，上限為員工薪金的一半，以資助多個受疫情影響行業。

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