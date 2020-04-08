港府下午5時半公布第二輪防疫抗疫基金 消息：規模1300億元 政治 15:36 2020/04/08 分享： 熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向 ▲ 特首林鄭月娥今日下午公布第二輪防疫抗疫基金安排 港府今日（8日）召開特別行政會議，特首林鄭月娥將於下午５時半召開記者會，公布第二輪防疫抗疫基金的詳情。消息指，第二輪「防疫抗疫基金」金額1300億，規模相等如GDP3.5%。 消息稱，今次措施包括資助薪金計劃，補貼期最長6個月，上限為員工薪金的一半，以資助多個受疫情影響行業。 相關文章 【新冠肺炎】建制派提抗疫基金2.0建議 張宇人料食肆津貼只可用來支付人工 22:42 2020/04/01 【新冠肺炎】建制派提抗疫基金2.0建議 張宇人料食肆津貼只可用來支付人工 【新冠肺炎】「限聚令」至今發19張告票 港府指食肆大致守法守規 23:05 2020/04/07 【新冠肺炎】「限聚令」至今發19張告票 港府指食肆大致守法守規 政府下令關閉美容院和按摩院 14日 「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日 今日 08:18 政府下令關閉美容院和按摩院 14日 「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日 新冠肺炎 防疫抗疫基金 林鄭月娥 新冠肺炎疫情