【許冠傑演唱會】曾因拍戲遇意外患高山症險喪命　許冠傑憑毅力走出人生陰霾

▲ 許冠傑歌神之名，由80年代開始。

被封香港樂壇歌神許冠傑（Sam），將於本周日（5號）舉行網上音樂會，為前通利琴行工程部失業員工籌款，並為醫護人員打氣。許冠傑自70年代出道，很快已成為天皇巨星，可是阿Sam事業和人生曾遇一個重大低潮，曾於1987年意外患高山症幾乎喪命。

在香港土生土長的許冠傑，以通俗諷刺時弊歌曲及詩意化情歌，大受歡迎，同時進軍電影的阿Sam，由跟許冠文合作《半斤八両》至在80年代的《最佳拍檔》，皆票房大賣，令許冠傑成為超級巨星。

▲ 許冠傑當年跟狄龍、王祖賢合作《衛斯理傳奇》，卻意外患上高山症。

1987年許冠傑拍攝新藝城電影《衛斯理傳奇》，阿Sam演男主角衛斯理，電影並要赴尼泊爾取景。

因其中一場戲要在高地上拍攝，許冠傑不慎患上高地綜合症（俗稱高山症），當時報導指阿Sam命懸一線。

該片導演泰迪羅賓曾向傳媒憶述：「當地醫生說，延誤十五分鐘好大件事，再遲半小時發現，他就玩完！」

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事後許冠傑返港休養，傳媒對其病情有很多揣測，而某次阿Sam現身《十大勁歌金曲頒獎典禮》，因在台上反應遲緩，令病情嚴重的傳聞四起。

▲ 港大畢業的Sam，曾返滷校為師弟演出。（經濟日報圖片）

許冠傑在病後宣布舉行紅館演唱會，據許冠傑授權的自傳《此時此刻》所述，當時演唱會門票反應不佳，開3場都未能滿座，令製作單位十分擔心。

當時有份參予製作的俞琤憶述，開騷前十分擔心阿Sam體能是否可應付，但當他上台一刻，便放下心來。阿Sam不止生能活虎，更能應付十分複雜的環節，足見事前默默地準備十足，用行動粉碎重病謠言。

▲ 許冠傑結婚半世紀，兒孫滿堂。（取自facebook）

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演唱會口碑傳出後，不少觀眾向主辦商要求加場，最後也順眾要求加了一場。

之後幾年，許冠傑的演唱會大受歡迎，媒體及歌手開始向阿Sam譽為歌神，92年許冠傑舉行告別演唱會，更連開42場，成為一時紀錄。

▲ 許冠傑將於周日舉行網上音樂會。

許冠傑雖已淡出，並三代同堂，但歌神未忘社會，周日再以歌Sing為港人打氣。

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