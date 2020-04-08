中大設華南首個「開放性臭氧園」 研究證本港臭氧濃度阻礙植物生長
香港空氣污染問題嚴重，主要由人為污染排放間接產生的表面臭氧（surface ozone）特別受到關注。香港中文大學早前完成華南地區首個檢測空氣污染的生態實驗，利用一種生物指示（Bioindicator）植物，量化及真實呈現香港的臭氧濃度對植物和環境的影響，並發現即使在臭氧平均濃度較低的春季，以及在郊區地方種植，臭氧水平仍足以對植物造成重大傷害。
研究引述環保署2019年監測結果，香港空氣質素在過去20年雖有改善，5種空氣中主要污染物，有4種平均濃度下跌，唯獨臭氧水平不斷上升。
為進一步監測、量化和了解臭氧對植物的破壞機理，中大地球系統科學課程副教授戴沛權率領的研究團隊，在中大校園建立了一個開放性（Free-Air）的實驗菜園「臭氧園」（Ozone garden）。戴沛權指，開放性臭氧園已經在美國及歐洲多個地方建立，但在華南地區屬於首次，從菜園中獲得的數據，不僅可反映在當地特定環境條件下空氣污染對植物的影響，還可以獲得生態生理學和生物氣象學的重要參數，以建立區域性的地球系統模型。
研究團隊種植了具有不同臭氧敏感性的四季豆品種，四季豆會根據大氣中臭氧的含量顯示出紅色斑點圖案。
研究發現，對臭氧較敏感的豆明顯遭受由臭氧誘導的葉面損害，有更多的紅色斑點和高死亡率；由於植物在受到環境壓力下會開更多的花，以維持其繁殖機會，實驗中，臭氧敏感的豆長出的花朵數量較抗臭氧的豆多出3成，意味臭氧對植物的生存形成環境壓力；抗臭氧的豆從開花到形成豆莢的成功率，亦較臭氧敏感的豆高出至少1成7，未成熟或死去的豆莢亦較少。實驗證明即使身處人流車流較少的市郊地區，例如中大校園，臭氧水平仍然十分高，會對植物造成重大損害。
研究結果已刊登於國際期刊《大氣》。結果有助研究臭氧污染如何影響香港和華南地區的農作物，亦提供了支持清潔空氣政策以減少香港車輛排放的數據。研究團隊將繼續進行實驗，以研究可控環境中各種臭氧濃度下植物的生理狀況。是次研究由中大可持續主題研究計劃資助，並得到了農業生物技術國家重點實驗室（香港中文大學）支持。
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責任編輯：馮琪雅