當媽後變女超人無懼是非　楊思琦獲丈夫支持繼續工作

▲ 楊思琦於節目內罕有地談及老公。

剛再度榮升媽媽的楊思琦擔任梁梓禧（前名：梁奕倫）主持的香港開電視節目《是敢的》嘉賓，該集將於本周日播映，節目內思琦分享其演藝之路以及如何面對逆境，另外更罕有地公開與丈夫的相處點滴，思琦透露老公很支持她工作，只是擔心她會著涼，認真體貼。

今年，為楊思琦入行第19年。2001年她在媽媽鼓勵下參選港姐，從此展銀色旅途，更大爆是媽媽替她報名：「那時電視城仍在清水灣，她直接把表格交給門外的保安，如果保安沒有幫我交表，就不會有楊思琦了。」

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▲ 楊思琦亮相香港開電視節目。

無心插柳下，楊思琦成為史六料港姐冠軍，之後獲公司力捧，不斷劇接劇。演藝生活上半場順極之際，楊思琦懷孕了，面對閒言閒語，她說自己有「阿Q精神」。

思琦自言並非一件錯事，因為感情沒有分對錯，她說：「可能我的感情路不太平坦，但我不會標籤自己單親就甚麼都做不到，我仍然可以有好的家庭、做我喜歡的事，不會讓別人的說話淹沒自己。做媽媽後成為了Superwoman，會先想要怎樣照顧孩子，其他任何事都變得不重要。」

思琦直言人生中做過最勇敢的事，就是生孩子，「以往的我弱不禁風、又怕痛、很膽小，我媽很擔心我，生孩子時怎麼辦，但我還是做了兩次這樣勇敢的事，所以大家都可以克服害怕的事，有勇氣就做到。」

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▲ 楊思琦為兩孩子次母，自比女超人。

去年楊思琦推出首支個人單曲《愛的森林》，想藉此鼓勵有相似經歷的同路人不要放棄，要繼續勇敢去愛。

「你相信愛情的話，可能在某一處正在等待你，在這個森林裡，有時候你會迷失，只要你有耐性，就會找到出口。」

仍然相信愛的楊思琦最終遇上對的人，她謂認識現在的丈夫是很隨緣。她說：「生下第一個孩子後，自己忙於工作；後來開始思考自己是不是到達適合的時間，然後慢慢才看見適合的人。如果大家跟我有差不多的經歷，不用擔心遇不到自己的愛。」

▲ 楊思琦變得堅強。

至於丈夫雖然是圈外人，卻十分支持她的工作，唯有擔心她要小心著涼。

「他會放手讓我工作，只是會擔心我，叫我出去不要著涼，關心我健康狀況；另外他也覺得，如果這份工作是我所追求的，他也會放手讓我去做。」

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