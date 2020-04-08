消息：第二輪防疫抗疫基金　資助各行業員工薪金一半　9千元上限為期半年

▲ 第二輪防疫抗疫基金，措施包括直接資助員工薪酬。

特首林鄭月娥將於晚上6時召開記者會，公布第二輪防疫抗疫基金詳情。據了解，今次措施總值1300億，政府將參考外國直接幫企業支付薪酬的經驗，向多個行業進行薪資補貼，為期6個月，上限為員工薪金的一半，以9千元為上限。換言之，港府資助企業的每名員工的薪酬開支，上限為5.4萬元。

消息指，接受資助的企業，需要承諾不會解僱員工，亦不應減薪或停薪留職。各行各業都會受惠，包括最受影響的酒吧、食肆、美容院、健身中心、電影院等。

據了解，第二輪「防疫抗疫基金」金額1300億，規模相等如GDP3.5%。