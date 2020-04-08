【新冠肺炎】深水埗兩間食肆餐桌相距不足1.5米　食環署正向法庭申請發傳票

▲ 食物及衞生局局長陳肇始指，警方至今共巡查食肆超過2.7萬次。（陳靜儀攝）

政府今日（8日）宣布有關規管餐飲業務以及禁止多於4人在公眾聚集的措施，將延長14日至4月23日。食物及衞生局局長陳肇始今早（8日）在立法會衞生事務委員會特別會議表示，警方至今共巡查食肆超過2.7萬次，作出約1,674次提示；另就「限聚令」作出66次口頭勸喻及發出19張定額罰款告票。

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陳肇始指，相關規例的成效大致理想，執法部門由條例生效至4月7日凌晨零時一共巡查食肆超過2.7萬次，作出約1,674次提示。警方昨日（7日）發現深水埗兩間食肆，其供客人使用的餐桌距離不足1.5米，亦沒有用隔板作分隔的要求，食環署正向法庭申請向食肆負責人發傳票。

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在禁止4人以上公眾地方聚集方面，警方共處理966宗相關報告，作出66次口頭勸喻，並發出19張定額罰款告票。而其他執法部門亦負責處所範圍內的公眾地方，合共巡查12771次，作出1830次口頭勸喻。

此外，警方於4月7日至8日凌晨零時搗破2間違規營業的酒吧，相關的負責人在狹小的空間向多人售賣酒類飲品，大大增加病毒在社會傳播的風險，批評行為不負責任，不排除對負責人及客人檢控，呼籲市民自律守法、避免聚餐，而業界亦應遵守規例。

至於有指公民黨議員陳淑莊涉嫌 違反「限聚令」， 陳肇始稱 留意到相關報道，警方會跟進調查。

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記者：郭詩詩