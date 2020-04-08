【新冠肺炎】新增25宗確診個案　2個月大嬰兒確診

▲ 衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（陳國峰攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，衞生防護中心下午公布最新疫情，新增25宗確診個案，年齡介乎2個月至71歲，其中15人有外遊紀錄，其中4位是學生，當中有部分人士與之前確診病例人士有關。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，今日新增的確診個案中，當中包括一名2個月大的嬰兒（第953宗），他曾隨父母及外傭（第897宗）到過英國。

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另有，第946宗涉及一名35歲男子，他是一名貨機機師，曾到過土耳其；第941宗一名57歲男士曾與太太到過瑞士、巴黎，由檢疫中心送院。

第944宗個案曾於銅鑼灣馬莎工作，是第903宗一名48歲男士的同事，但他並沒有到過銅鑼灣CEO卡啦OK聚會；他同時是第833宗的妻子。

張竹君指，雖然第944宗該名37歲男士沒有與903宗患者有密切接觸，惟相信透過環境因素而受感染，因此其餘17位職員會列為密切接觸者，會被送到檢疫中心接受檢疫。

第945宗為石湖墟賽馬會普通科門診一名57歲的女員工，曾在潛伏期上班工作，其5名同事及她的兩名兒子，均被列為密切接觸者；她其中一名兒子已被送入北區醫院，對病毒檢測初步呈陰性。

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此外，第954宗涉亦有參與銅鑼灣CEO卡啦OK聚會，惟他並不是現任馬莎員工，只是舊同事；而第932宗馬莎職員的父母亦有確診，個案為第957及958宗。

第951宗一名47歲女士，涉及灣仔DUSK till DAWN一名酒吧職員（第499宗）的密切接觸者。

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記者：郭詩詩、蘇文軒