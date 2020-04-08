【新冠肺炎】馬莎百貨再多1名職員確診　連同密切接觸者共9人相繼染疫

新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生公布今日（8日）本港新增25宗確診個案，其中再新增4宗確診個案與第903宗確診的馬莎職員群組有關。

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張竹君指新增個案為第944宗（37歲男士），於銅鑼灣皇室堡馬莎工作，是第903宗的同事，但二人沒有密切接觸，上班時有載上口罩，他亦沒有到卡拉OK唱K，或因為環境因素所以受感染，如共用更衣房等；張竹君指若同一間公司多於2個個案，公司環境或需要留意，故其他17位皇室堡馬莎職員都會被列為密切接觸者，將會送到檢疫中心檢測。

換言之，連同早前確診的第835宗、第903宗、第923宗、第925宗、第932宗，現時共有6位馬莎職員相繼確診，張竹君表示亦會繼續追蹤其密切接觸者。除了第903宗的妻子第835宗及第944宗外，以上確診人士均曾與第903宗在3月25日與同事餞行到銅鑼灣CEO唱K，張竹君亦認為卡拉OK中的傳染性較高。

同一時間，第954宗個案亦有到以上卡拉OK活動作餞行，個案不是現任馬莎員工，只是舊同事。

此外，張竹君指第932宗馬莎職員的父母亦有確診，個案為第957及958宗。

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針對銅鑼灣皇室堡馬莎的員工使用的是商場提供的洗手間，被問到會否有會引起顧客的傳播風險，張竹君指商場有大清洗洗手間，但因為未知確診的清潔時間，故提醒市民需要小心，因為就算到其他地方都會有機會接觸到病毒，又籲市民如果感到不適就應該馬上求醫。

馬莎百貨現時全線香港分店及尖沙咀辦公室現已暫停營業／辦公室，以進行徹底清潔消毒，公司指會繼續監察及評估各分店的情況，於適當時間在公司社交媒體上公佈各分店重新營業日期。

▲ 銅鑼灣皇室堡馬莎分店現時已經停業。（林宇翔攝）

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記者：郭家穎