【背妻偷食】戴志偉傳出軌後首開腔　三句話回應跟Candy關係

▲ 戴志偉首回應出軌。

59歲前TVB藝人戴志偉，日前被媒體揭發背妻跟同任保險業女同事Candy發展婚外情，戴志偉連日都未就事件表態。今日戴志偉終向傳媒首開腔，表白跟疑似小三Candy的關係。

戴志偉轉行保險業多年，因近日被媒體拍得疑似背妻偷食，搭上公司的年輕女同事Candy。事件曝光後，不斷被發掘出更多的內幕。

有指Candy本身有男朋友，即是戴志偉陷四角戀。

近日，又有自稱是Candy的朋友爆料，形容Candy的感情生活七國咁亂。

【背妻偷食】戴志偉出軌兼陷4角戀 小三Candy被爆有拍拖多年男朋友

▲ 戴志偉曾為明星足球隊隊員。（經濟日報照片）

據知情者透露，疑似戴志偉偷食對象Candy求學時期開始，私生活已頗為混亂，是學校的問題學生，後來更一度輟學。

而Candy更成為前度未婚生子，兒子現在更已成年，自出生後便跟隨生父生活。

▲ 疑似小三Candy。

【背妻偷食】戴志偉疑出軌搭上年青女同事 不忿被追訪沒戴口罩狂鬧傳媒

戴志偉今日回覆傳媒，未直接否認出軌，戴志偉稱跟Candy「是朋友」，又指「她是乖女」，以及「她好無辜。」

戴志偉並指現時要冷靜處理，並會採取法律行動。希望外間給予他時間去處理事件。

上一頁