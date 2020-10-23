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【紓緩肩頸痛】長期低頭玩手機致肩膊生硬不適　物理治療4個動作增強肩頸靈活度【有片】

休閒消費 18:40 2020/10/23

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

註冊物理治療師邱啟政表示，經常維持一個姿勢太久而不轉換，會令肩頸部位過於擠壓出現負荷，關節、肌肉及筋膜的血液循環不夠，就會覺得不適。

現代人經常用電腦、按手機甚至打遊戲機，長時間使用這些電子儀器，導至縮起肩膊、寒背等不良姿勢，令肩頸很容易不適痠痛。MYO Sports Clinic物理治療師邱啟政，介紹一組4個可以在室內進行的簡單伸展運動，以增加肩頸靈活度並紓緩痛楚，不妨跟著以下示範做運動。

用電腦時不自覺寒背及縮頸等姿勢，會導致不適生硬。（湯炳強攝）

電子儀器愈來愈精細，使用時姿勢不當，長時間低頭亦令肩頸容易出現痛楚和不適。註冊物理治療師邱啟政稱：「我們每天進行按手機、打字等動作時，不當的姿勢如縮頸、圓肩及寒背等，以及維持一個姿勢太久不轉換，令肩頸部位過於擠壓出現負荷，關節、肌肉及筋膜的血液循環不夠，就會覺得不適。」

他補充：「其實肩頸、手臂等某些部位也較少郁動，很易出現生硬繃緊的情況，如肱二頭肌經常可透過拉動前臂伸展一下。以下動作主要針對圓肩及肩膊生硬不適，這些伸展運動比起傳統拉筋易做亦較安全，不妨多做，但不需過度用力拉扯，如出現麻痺及痛楚，就要諮詢醫生及物理治療師。」

4組動作包括：1.胸肌伸展、2.肩胛骨運動、3.肱二頭肌伸展運動、4.背闊肌伸展。點擊下列圖片逐個動作圖解。

    點擊圖片放大
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記者：張頌婷

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