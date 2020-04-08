【新冠肺炎】桑拿浴室連續停業28日恐受重創　按摩業總會促收回停業指令

▲ 政府今日（8日）早上宣布，美容院和按摩院周五（10日）起關閉14日。（林宇翔攝）

新冠肺炎疫情持續，政府今日（8日）早上宣布，美容院和按摩院周五（10日）起須關閉14日，至4月23日。香港按摩業總會今去信特首辦，指業界的桑拿浴室因同時持有商業浴室牌照，在上一輪規管措施中停業14日，休業期間已進行消毒工作，正待復業，惟政府今要求按摩院停業14天，將令業界合共停業28日，憂行業會受到重創，要求政府收回指令。

香港按摩業總會主席周鎮宇指，桑拿浴室同時領有商業浴室牌照及按摩院牌照，受食環署及警務處規管，業界在疫情期間自行嚴格監管，沒有出現感染個案，而業界已因持有浴室牌照而停業14天進行防疫及消毒清潔，如再因持有按摩院牌照而再停業14天，合共28日，行業將受到重創，批評政府發出指令前並無諮詢業界，要求政府改為將所有持牌按摩場所，如曾因持有浴室牌照而被防疫停業14天，可被豁免於新的停業指令。

政府下令關閉美容院和按摩院 14日 「限聚令」及規管食肆營運措施延長至4月23日

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該會指，香港有百多間持牌按摩院及持牌浴室，每間規模由5,000至3萬平方呎，場所月租由15萬至近百萬元，行業員工和從業員約3萬多人，有關防疫停業令眾多經營者及3萬個家庭受到極大影響，促政府將持牌按摩浴室的場所納入第2輪防疫基金受助行業。

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責任編輯：馮琪雅