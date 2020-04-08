【新冠肺炎】石湖墟普通科門診診所57歲女運作助理確診　發病期間有上班但無與病人接觸

▲ 石湖墟賽馬會普通科門診診所已暫停開放進行清潔。（黃建輝攝）

北區醫院今晨（8日）公布，石湖墟賽馬會普通科門診診所一名57歲運作助理確診。醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，已在涉事診所進行追蹤調查的工作，初步發現有5位診所同事曾與確診同事共同午飯，其中一名有出現病徵，全部被視為緊密接觸者，會送到檢疫中心隔離檢疫。

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何婉霞又指，亦有為診所其餘46名職員進行病毒測試，正等待有關結果，部分出現上呼吸道病徵，其中3名病徵較嚴重，已安排他們入院。另外，亦在診取收集40個環境樣本調查，仍等待相關結果。

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她又指，患者在4月3日開始咳嗽，沒有發燒，所以近日仍有上班，主要工作協助診所清潔，沒有直接接觸病人和深喉唾液樣本，診所已暫停開放進行清潔，會聯絡約260名已預約的病人到其他診所就診。她又指，患者會到打鼓嶺普通科門診工作，所以診所亦會暫停開放進行清潔。

何婉霞稱，向該名員工了解後得知，她在工作期間有穿著保護裝備，亦有跟從相關指引。

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記者：陳子謙