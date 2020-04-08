【生命鬥士】在家防疫覆診延遲個半月　李明蔚走過抗癌路8年永不言棄

▲ 最近Sarena公開現況，疫情影響下她減少外出，留在家中防疫，到醫院覆診時間亦推遲了個半月。

抗癌歌手李明蔚（Sarena）8年前確診罕見癌症「腺樣囊性癌」，正面積極的抗病態度一直感動不少人。最近Sarena公開現況，在新冠肺炎疫情影響下，她都減少外出，留在家中防疫，閒時做運動，而到醫院覆診時間亦推遲了個半月。Sarena受訪時表示，現在也在服用標靶藥，副作用令她血色素下降，出現氣喘、呼吸不順的情形，但留在家中休息，不算有太大影響。

▲ 疫情關係下，Sarena去醫院覆診前都做好個人防護工作。(圖片來源：李明蔚Facebook)

受疫情影響，Sarena亦延遲了一個半月去醫院覆診。她表示，自己最近繼續服用標靶藥，藥物副作用令她的血色素、血小板下降，導致要輸血。後來減少服藥份量，血色素雖然仍處於低水平，但就不需要再輸血，不過就令她出現氣喘、呼吸不順等症狀：

停藥後等啲血指數升返就再食藥！血色素低個陣，我會氣喘、呼吸不順，所以行路都唔夠氣！都有甩頭髮但唔算太多！

▲ 服用標靶藥的副作用，令Sarena脫髮。(圖片來源：李明蔚Facebook)

疫症當前，全民減少外出，Sarena就認為留在家中休息，對自己都不算有太大影響。較早前，她也有公開在家中打乒乓、做運動的影片。而對於醫護人員的抗疫工作，她亦相當感謝，拍下手持「Health care professionals stay at work for us. We stay home for them.」標語的字牌，呼籲眾人為防疫踏出一步，為自己為家人為親友為社區，留守家中照顧好自己。

▲ Sarena感激醫護人員付出，呼籲眾人留守家中照顧好自己。(圖片來源：李明蔚Facebook)Sarena感激醫護人員付出，呼籲眾人留守家中照顧好自己。(圖片來源：李明蔚Facebook)

李明蔚今年2月分享，確診患癌至今已經8年，期間與病魔搏鬥是不容易，但她絕不放棄，亦感恩身邊一直有很多支持，給予她動力。

一年一年看著自己變化，每天學習忍耐！堅持去面對自己的人生，接受自己的路，放下抱怨，但不放棄！ 感恩，上天給我時間去珍惜，盼望著那天的來臨！ 感恩，有很多支持給我動力！

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記者：陳昊淋

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