【生命鬥士】在家防疫覆診延遲個半月　李明蔚走過抗癌路8年永不言棄

▲ 最近Sarena公開現況,疫情影響下她減少外出,留在家中防疫,到醫院覆診時間亦推遲了個半月。

抗癌歌手李明蔚(Sarena)8年前確診罕見癌症「腺樣囊性癌」,正面積極的抗病態度一直感動不少人。最近Sarena公開現況,在新冠肺炎疫情影響下,她都減少外出,留在家中防疫,閒時做運動,而到醫院覆診時間亦推遲了個半月。Sarena受訪時表示,現在也在服用標靶藥,副作用令她血色素下降,出現氣喘、呼吸不順的情形,但留在家中休息,不算有太大影響。

▲ 疫情關係下,Sarena去醫院覆診前都做好個人防護工作。(圖片來源:李明蔚Facebook)

受疫情影響,Sarena亦延遲了一個半月去醫院覆診。她表示,自己最近繼續服用標靶藥,藥物副作用令她的血色素、血小板下降,導致要輸血。後來減少服藥份量,血色素雖然仍處於低水平,但就不需要再輸血,不過就令她出現氣喘、呼吸不順等症狀:

停藥後等啲血指數升返就再食藥!血色素低個陣,我會氣喘、呼吸不順,所以行路都唔夠氣!都有甩頭髮但唔算太多!

▲ 服用標靶藥的副作用,令Sarena脫髮。(圖片來源:李明蔚Facebook)

疫症當前,全民減少外出,Sarena就認為留在家中休息,對自己都不算有太大影響。較早前,她也有公開在家中打乒乓、做運動的影片。而對於醫護人員的抗疫工作,她亦相當感謝,拍下手持「Health care professionals stay at work for us. We stay home for them.」標語的字牌,呼籲眾人為防疫踏出一步,為自己為家人為親友為社區,留守家中照顧好自己。

▲ Sarena感激醫護人員付出,呼籲眾人留守家中照顧好自己。(圖片來源:李明蔚Facebook)

李明蔚今年2月分享,確診患癌至今已經8年,期間與病魔搏鬥是不容易,但她絕不放棄,亦感恩身邊一直有很多支持,給予她動力。

一年一年看著自己變化,每天學習忍耐!堅持去面對自己的人生,接受自己的路,放下抱怨,但不放棄! 感恩,上天給我時間去珍惜,盼望著那天的來臨! 感恩,有很多支持給我動力!

記者:陳昊淋

