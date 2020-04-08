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【出道8年】EXO打破韓團7年之咒　出道8周年成員接力祝賀

娛樂 16:57 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

韓國男團EXO在八年前今日(4/8)出道，便開創難以取代的地位。EXO成員為了慶祝今日，以獨特的方式慶祝出道的日子。在競爭激烈的韓團中，很多組合未能渡過7年，今日EXO團員迎來出道8週年，相繼在Twitter和Instagram感謝粉絲多年的支持。

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首先成員伯賢在Twitter上連發3則動態，不但與粉絲一同參與「#우리의_청춘_시대는_엑소라고_부른다 （我們的青春時代叫做EXO）」，更留言表示非常想念粉絲，同時公開自拍。之後Kai在IG上載一張出道前的預告照並不配文：「無論什麼時候都非常想念（大家）」。

之後燦烈更新了自己的出道預告照，同時發布story，祝賀EXO和EXO-L（粉絲名）出道8週年快樂。世勳就以一張藍天白雲的照片，紀念組合出道8年。而隊長Suho就分享了手寫的字條：「8年來十分感謝，EXO-L」。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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