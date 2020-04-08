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酒後駕駛撞斃的士司機地產經紀囚2年 官斥被告應受譴責

社會 16:57 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

去年4月‪沙田牛皮沙街‬發生致命車禍，私家車越綫迎頭撞向的士，的士司機傷重不治，的士女乘客骨折及右眼無法睜開等。(經濟日報資料圖片)

去年4月‪沙田牛皮沙街‬發生致命車禍，私家車越綫迎頭撞向的士，的士司機傷重不治，的士女乘客骨折及右眼無法睜開等。任職地產經紀的肇事司機早前承認危險駕駛引致他人死亡等罪，今（8日）於區域法院被判監2年，停牌5年。法官指被告是事件中唯一應該受譴責的人。

被告趙晉銘（34歲），早前承認危險駕駛引致他人死亡及身體受嚴重傷害兩罪，以及使用沒展示標準登記號碼的汽車等3項控罪。

法官判刑時指，被告是事件中唯一應該受譴責的人，被告突然越綫，迎面遇到事件中喪命的的士司機，司機當時在被告相反方向的綫道行駛，其左邊有一列停泊的貨車，的士司機別無選擇，繼續沿路行駛，反之，仍然可改正的被告「乜嘢都冇做」，4秒後便相撞；當時被告行駛錯誤路綫，亦沒有觀察路面情況，行為魯莽。

法官又指，的士女乘客身體多處受傷，事後右眼無法睜開，只靠左眼的視力，她手肘骨折，影響活動能力，失去收銀員的工作，事件對受害人及其家屬總有影響；另外，被告於案發前約2小時曾飲2公升啤酒，而辯方求情時指，案發時被告僅‪一時‬分神。法官指出，酒後駕駛是危險的行為，屬加刑因素，最終判監2年，停牌5年，需要出席駕駛改進課程。

案情指，2019年‪4月26日‬涉案的士正落斜，被告所駕駛的私家車突然越綫迎頭撞向的士，的士被推後約3米，撞向一輛停泊於路旁的重型貨車。的士司機送院後搶救不治，女乘客則身體多處受傷，右眼眼周部分有嚴重裂傷，以致無法完全睜開右眼。

被告送院時亦一度陷入昏迷，身上有酒氣，送院救治後甦醒，進行血液所含酒精濃度測試，結果顯示未有超標。

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記者：林欣樂

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