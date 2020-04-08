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【口罩供應】SPT Mask推口罩便利夾100元120個 　4月9日開售共10,000個名額

精明消費 17:07 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 機場特警 劇情預告 口罩供應 抗癌新方向

SPT Mask推一次性口罩便利夾。（圖片來源：SPT Mask Facebook）

新型肺炎肆虐，人人自危，在外吃飯也要好好暫存口罩。SPT Mask明天（9日）開售SPT口罩便利夾，每套120個，售$100/套，共10,000個名額，齊心抗疫。

SPT Mask今日（8日）在Facebook宣布，明天（9日）將快閃限時開售口罩便利夾，在不同時段開售，每時段有2,500個名額。

每套口罩便利夾售$100，1套4盒，每盒30個，包括4隻顏色：藍、綠、紫及粉紅。

這批SPT口罩便利夾屬一次性口罩便利夾，特性如下：

  • 妥善暫存口罩
  • 經紫外線殺菌
  • 小巧輕盈，易收藏
  • 一次性、衛生、方便
  • 適合所有尺寸的三層過濾口罩
  • 已申請專利

快閃時段：

1. 早上10時至11時

2. 中午12時至下午1時

3. 下午3時至4時

4. 下午5時至8時

每個時段各有2,500個名額，每次限購1套。

大家可透過信用卡（Visa或萬事達卡）、Apple Pay、Google Pay及PayMe付款。成功購買後，可於4月14至20日期間，前往取貨地點（需預先選擇）領取口罩。

（圖片來源：SPT Mask Facebook）

（圖片來源：SPT Mask Facebook）

SPT Mask委托「龍豐集團」旗下5間分店、「健福堂全線診所」及「La Cucina Italiana 我的意大利廚房」為SPT口罩便利夾快閃限時搶購的指定取貨地點。

9間香港品牌口罩商售價規格開售日，詳情請睇 【下一頁

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

責任編輯：王芷瑩

肺炎 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 口罩

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