【口罩供應】SPT Mask推口罩便利夾100元120個 4月9日開售共10,000個名額
精明消費 17:07 2020/04/08
新型肺炎肆虐，人人自危，在外吃飯也要好好暫存口罩。SPT Mask明天（9日）開售SPT口罩便利夾，每套120個，售$100/套，共10,000個名額，齊心抗疫。
SPT Mask今日（8日）在Facebook宣布，明天（9日）將快閃限時開售口罩便利夾，在不同時段開售，每時段有2,500個名額。
每套口罩便利夾售$100，1套4盒，每盒30個，包括4隻顏色：藍、綠、紫及粉紅。
這批SPT口罩便利夾屬一次性口罩便利夾，特性如下：
- 妥善暫存口罩
- 經紫外線殺菌
- 小巧輕盈，易收藏
- 一次性、衛生、方便
- 適合所有尺寸的三層過濾口罩
- 已申請專利
快閃時段：
1. 早上10時至11時
2. 中午12時至下午1時
3. 下午3時至4時
4. 下午5時至8時
每個時段各有2,500個名額，每次限購1套。
大家可透過信用卡（Visa或萬事達卡）、Apple Pay、Google Pay及PayMe付款。成功購買後，可於4月14至20日期間，前往取貨地點（需預先選擇）領取口罩。
SPT Mask委托「龍豐集團」旗下5間分店、「健福堂全線診所」及「La Cucina Italiana 我的意大利廚房」為SPT口罩便利夾快閃限時搶購的指定取貨地點。
9間香港品牌口罩商售價規格開售日，詳情請睇 【下一頁】
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責任編輯：王芷瑩