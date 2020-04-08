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【新冠肺炎】羅家英強制隔離令完結　汪明荃發帖祝賀家英哥

娛樂 17:46 2020/04/08

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熱門 消委會 烹飪教煮 香港小姐 口罩防疫措施 開心速遞 停課不停學 劇情預告 機場特警 口罩供應 抗癌新方向

羅家英完成家居隔離令。

羅家英（家英哥）上月25日由吉隆坡返香港後，要進行自我家居隔離14日，今日家英哥太太汪明荃在社交平台透露，家英哥終於「出關」了，雖然困在家裡14日，似乎二人也十分樂觀面對，阿姐更在家英哥出關後說：「唔辛苦嘅。」

汪明荃今日下午於instagram貼出跟家英哥的合照，她寫道：「8/04/2020家英哥“出關”。咁快就過左14天，唔辛苦嘅。也祝大家一切安好！」

【齊心抗疫】汪明荃呼籲隔離人士遵守檢疫令　汪阿姐：同心戰勝這場疫戰

汪明荃早前跟家英哥隔著門操曲。（取自instagram）

終於可以出關，但見二人防疫意識仍然相當高，從相片所見，他們外出時戴上口罩及眼罩，阿姐身上更掛著防疫用品。

於14天的家居隔離裡，阿姐除了為家英哥準備一人火鍋，令家英哥大感滿意外，於隔離第七日時，家英哥更跟阿姐一起操曲。

阿姐於instagram寫道：「他除了看書，室內打太極，看網上小說，煲韓劇，睇足球比賽，食飯，瞓覺之外，同學生電話上授課，教唱古曲。我也是學生之一，因為9月份在西九戲曲中心演出10天。早些準備其實是好的。」

【Liza Magic】72歲汪明荃靠兩招養生　健身教練郭子豪讚阿姐體能如28歲

汪明荃呼籲隔離人士要遵守法例。（取自IG）

另外阿姐上月底於個人IG拍片呼籲隔離人士要好好遵守「家居檢疫令」，阿姐說：「這樣做，除了幫忙到辛勞的醫護人員外，亦幫到自己及家人。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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