【升中派位】自閉資優兒飽受校園欺凌　媽媽為兒子讀得開心棄名校選Band3中學

▲ Milk為了患有自閉症的資優兒子得到關顧，寧願放棄升讀名校，選讀一間排名稍遜的中學。

中一自行分配學位於本月7日公布結果，不少家長一早戰戰兢兢地等待心儀中學取錄的好消息。Milk的兒子是一位高能力自閉症患者，被教育局評為全港性Band 1學生，現於青衣一間屋邨小學就讀，來年升讀中一。由於兒子在小學時多次被同學欺凌，令Milk在自行分配學位中嚴選學校，兒子雖有機會入讀葵青區首屈一指的名校，但她希望兒子在共融的環境下成長，最終放棄名校面試，選擇入讀排名稍遜的中學。

Milk表示兒子轉數快、具自理能力，是一名高能力自閉症患者（資優生），正於一間主流小學的精英班讀書，根據呈分試及校內成績，兒子被教育局評為全港性Band 1學生。他一直以葵青區一間名校為目標，所以Milk為兒子在自行分配學位選擇報讀該校。在疫情下，該校先篩選一批學生進入面試輪選，而兒子3月中被通知參加面試。

但是，因為兒子是特殊小朋友，Milk擔心名校未能讓兒子得到充分的關顧，

我的兒子是特殊小朋友，他需要特別的關顧。

因此，Milk放棄面試機會，選擇自行分配學位中另一間學校。

校園欺凌令媽媽嚴選學校

雖然兒子成績好，又懂得多項運動及拉小提琴，但因自閉症孩子社交能力較弱，兒子在小學甚少朋友，而且更面對校園欺凌。Milk心痛表示︰

他經常帶著瘀傷回家，曾被同學杯葛，將他的功課丟掉。

她憶述兒子升上小六時，同學們欺騙他在WhatsApp開群組，並邀請兒子成為他們的好朋友，但當兒子進入群組時，

幾個同學每人說幾句粗言穢語就退出群組，兒子看到好傷心。

Milk帶著《殘疾歧視條例》手冊到兒子就讀的小學向老師投訴，可惜卻只收到6字回覆，「學校開會商討」。後來才知道，原來學校開會是商討如何讓學生專心讀書，不要沉迷上網，而非解決及教導學生網絡欺凌的問題。

選擇關顧孩子的學校

兒子最後選擇入讀排名稍遜的天主教慈幼會伍少梅中學（下稱伍少梅中學），「他很開心啊！其實應是學校成就學生，不是以學生的成績成就學校。」Milk因義務為特殊小朋友舉辦免費活動，如樂器班、空手道班等，四處尋覓場地，所以她早在一年前已留意伍少梅中學，曾詢問該校可否借出場地讓SEN學生上課，萬萬沒想到校長一口答應。

Milk欣賞該校以改變正常學生看待特殊學生的目標為前提，又經常帶領學生參加義工服務及幫助SEN學生，「在這次疫情中，學校校長老師主動四處撲口罩、搓手液，更為其他基層學生尋找電話卡，讓他們不用因沒有電話卡而被迫停課。」

校長事事以學生為先

另外，Milk曾與該校校長合作，她看出對方關顧學生，事事為學生著想。

有一個學生畫了一張校長的自畫像，校長竟然將圖畫印刷在卡片上，一個懂得欣賞學生的校長很重要。

Milk深深認同校長推動共融及生命教育的理念，全心照顧一眾基層、SEN及少數族裔學童，他深信學生的成績並非取決人生，並鼓勵有才能的學生，協助他們尋找個人興趣，「學校最新開設沖咖啡班、陶瓷班及拳擊課堂，希望幫助學生擴闊他們的興趣範圍。」

她最希望兒子開心，即使在排名稍遜的學校讀書，她也不介意，「讀到書的話，去哪一間學校都會成材，最重要是學校關顧學生。」兒子自小立志成為律師，Milk經常聽他說，

我要為受到不公對待的人發聲。

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記者：梁節儀